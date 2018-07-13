57-летний житель Минского района на допросе рассказал, что на протяжении нескольких лет женщина проживала у него. Накануне она без разрешения взяла его деньги и потратила.





Обнаружив это, мужчина разозлился. В ссоре палкой избил женщину, которая от полученных множественных телесных повреждений скончалась.





Информация о смерти женщины в деревне Королищевичи Минского района поступила в милицию от медработников, которые приехали по вызову хозяина дома.



