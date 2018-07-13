Взяла деньги без спроса: сельчанин до смерти забил сожительницу палкой
Житель Минского района до смерти забил палкой свою сожительницу.
57-летний житель Минского района на допросе рассказал, что на протяжении нескольких лет женщина проживала у него. Накануне она без разрешения взяла его деньги и потратила.
Обнаружив это, мужчина разозлился. В ссоре палкой избил женщину, которая от полученных множественных телесных повреждений скончалась.
Информация о смерти женщины в деревне Королищевичи Минского района поступила в милицию от медработников, которые приехали по вызову хозяина дома.
Источник: belta.by
16:26 13/07/2018
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