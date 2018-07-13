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Взяла деньги без спроса: сельчанин до смерти забил сожительницу палкой

Житель Минского района до смерти забил палкой свою сожительницу.

57-летний житель Минского района на допросе рассказал, что на протяжении нескольких лет женщина проживала у него. Накануне она без разрешения взяла его деньги и потратила. 

Обнаружив это, мужчина разозлился. В ссоре палкой избил женщину, которая от полученных множественных телесных повреждений скончалась. 

Информация о смерти женщины в деревне Королищевичи Минского района поступила в милицию от медработников, которые приехали по вызову хозяина дома. 


Источник: belta.by
16:26 13/07/2018






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