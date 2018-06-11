Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей

Треть из них – дети.

Число обращений выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С января по май большинство обратившихся – из Гродненской и Могилевской области, меньшинство – из Минской и Гомельской. Теплая погода способствовала активному посещению в этот период населением лесных массивов, дач, зон отдыха, лесопарковых зон, что привело к повышению контактов с клещами в их естественной среде обитания.









Сообщается также, что в Беларуси проводятся профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения клещевых инфекций. В частности, речь идет об энтомологическом обследовании территорий, акарицидных обработках.





Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения, пишет "Комсомолка".



