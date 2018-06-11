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Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей

С начала года к врачам обратились 9 695 человек, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Треть из них – дети.
Число обращений выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С января по май большинство обратившихся – из Гродненской и Могилевской области, меньшинство – из Минской и Гомельской. Теплая погода способствовала активному посещению в этот период населением лесных массивов, дач, зон отдыха, лесопарковых зон, что привело к повышению контактов с клещами в их естественной среде обитания.


Сообщается также, что в Беларуси проводятся профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения клещевых инфекций. В частности, речь идет об энтомологическом обследовании территорий, акарицидных обработках.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения, пишет "Комсомолка".


22:15 11/06/2018






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