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Фильм о Янке Купале и экранизацию романа Людмилы Рублевской снимут на "Беларусьфильме"

Об этом сообщил журналистам генеральный директор студии Владимир Карачевский,передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти проекты выиграли конкурсы Министерства культуры. 
Национальный фильм "Янка Купала" по сценарию Алены Калюновой расскажет биографическую историю о жизни и творчестве поэта. Его режиссером станет Владимир Янковский, уже в августе планируется начать съемки. Второй фильм - сценарий по роману Людмилы Рублевской "Авантюры Прантиша Вырвича". Этот приключенческий фильм по истории Беларуси будет снимать Александр Анисимов, автор сценария - Валентин Залужный. 


Начало съемок планируется на сентябрь. Владимир Карачевский отметил, что "Беларусьфильм" намерен активно сотрудничать с иностранными кинопроизводителями, создавать продукцию. Готовится к подписанию соглашение с польскими аниматорами на создание полнометражного фильма, который будет распространятся на мировом рынке. Это аполитичный проект о Беловежской пуще. 


Планируется, что в нем будут заняты пять польских и пять белорусских аниматоров. В этом году "Беларусьфильм" выпустил в прокат картину "Не игра" и детский фильм "Правила геймера". Готов также 8-серийный фильм "Держись за облака". Завершена картина "Черный пес" режиссера Александра Франскевича-Лайе по книгам Николая Чергинца. 
Планируется, что прокатная жизнь этого острополитического боевика начнется в России. В стадии постпродакшн фильм "Жизнь после жизни" Дмитрия Астрахана. Также снимается молодежный альманах "Война. Остаться человеком", который должен выйдет к концу года. 


20:07 11/06/2018






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