"Эти проекты выиграли конкурсы Министерства культуры.

Национальный фильм "Янка Купала" по сценарию Алены Калюновой расскажет биографическую историю о жизни и творчестве поэта. Его режиссером станет Владимир Янковский, уже в августе планируется начать съемки. Второй фильм - сценарий по роману Людмилы Рублевской "Авантюры Прантиша Вырвича". Этот приключенческий фильм по истории Беларуси будет снимать Александр Анисимов, автор сценария - Валентин Залужный.









Начало съемок планируется на сентябрь. Владимир Карачевский отметил, что "Беларусьфильм" намерен активно сотрудничать с иностранными кинопроизводителями, создавать продукцию. Готовится к подписанию соглашение с польскими аниматорами на создание полнометражного фильма, который будет распространятся на мировом рынке. Это аполитичный проект о Беловежской пуще.









Планируется, что в нем будут заняты пять польских и пять белорусских аниматоров. В этом году "Беларусьфильм" выпустил в прокат картину "Не игра" и детский фильм "Правила геймера". Готов также 8-серийный фильм "Держись за облака". Завершена картина "Черный пес" режиссера Александра Франскевича-Лайе по книгам Николая Чергинца.

Планируется, что прокатная жизнь этого острополитического боевика начнется в России. В стадии постпродакшн фильм "Жизнь после жизни" Дмитрия Астрахана. Также снимается молодежный альманах "Война. Остаться человеком", который должен выйдет к концу года.



