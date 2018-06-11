В Беларуси русский язык является государственным наравне с белорусским. Между тем, как замечают белорусские дипломаты, в нашей стране существует так называемый феномен «шуфлядки», сообщает СБ-Беларусь сеодня.

Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне, отметили в посольстве России в Беларуси и составили своеобразный рейтинг слов «белорусского» русского языка, которые заставляют задуматься россиян.









Феномен «шуфлядки». Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне... #ДеньРусскогоЯзыка pic.twitter.com/bFZWtcyDEv





— Посольство Беларуси (@Embassybel) 6 июня 2018 г.



