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Феномен шуфлядки: 10 слов «белорусского» русского языка, которые не понятны россиянам

Он был учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия в 2010 году, а в 2011-м году – в России.

В Беларуси русский язык является государственным наравне с белорусским. Между тем, как замечают белорусские дипломаты, в нашей стране существует так называемый феномен «шуфлядки», сообщает СБ-Беларусь сеодня.
Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне, отметили в посольстве России в Беларуси и составили своеобразный рейтинг слов «белорусского» русского языка, которые заставляют задуматься россиян.


Феномен «шуфлядки». Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне... #ДеньРусскогоЯзыка pic.twitter.com/bFZWtcyDEv

— Посольство Беларуси (@Embassybel) 6 июня 2018 г.


18:57 11/06/2018






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