Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, 58-летняя заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения принимала взятки от руководства санаториев Беларуси за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию: закупка центром путевок и услуг у санаториев для распределения по организациям и благополучное прохождение плановой аттестации учреждений. Так, по одному из эпизодов установлено, что женщина в качестве взятки от директора санатория безвозмездно получила услугу в виде проживания в номере повышенной комфортности санатория и жила там более 420 суток, чем причинила ущерб учреждению на сумму более 29 тысяч рублей.

Она же, с марта 2014 года по январь 2017 года, за вознаграждение (денежные средства, имущество и строительно-ремонтные услуги) давала незаконные указания руководителям санаторно-курортных организаций по заключению договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с коммерческой структурой, интересы которой она лоббировала.





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В качестве обвиняемой по уголовному делу проходит и главный врач одного из санаториев, которая по указанию заместителя директора центра организовывала проведение фиктивных подрядных тендеров с использованием бланков и оттисков печатей организаций, которые в процедуре переговоров участия не принимали, а документы от их имени необходимы были лишь для придания законности заключения договоров подряда с коммерческой фирмой, представители которой в качестве «благодарности» произвели ремонт в квартире главного врача санатория.





Также следствием установлены факты превышения служебных полномочий указанным лицом: в июне-декабре 2016 года она предоставила право проживания заместителю директора центра с семьей в номере категории «люкс» вместо приобретенных путевок в номер более низкой ценовой категории и безвозмездного пользования оздоровительными и медицинскими услугами в санатории.





В результате действий указанных должностных лиц государству причинен ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 300 тысяч рублей.





Следствием был назначен ряд экспертных исследований, которые проводились сотрудниками центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз. Также по поручению следователей контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области провело документальную проверку деятельности санаторно-курортного учреждения.





По результатам расследования уголовного дела следователями были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в Министерство здравоохранения и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В них следователями предложены меры по совершенствованию системы распределения путевок в санатории, усилению контроля за соблюдением антимонопольного законодательства субъектами хозяйствования в сфере строительных услуг и исключения возможности проведения фиктивных торгов.









Действия каждой обвиняемой квалифицированы следствием по ч.2 ст. 426 (превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч.3 ст. 430 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Обвиняемые вину не признали, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



