За комментарием "Белорусский партизан" обратился к председателю правления международного общественного объединения "Гендерные перспективы", члену Национального совета по гендерной политике при Совете министров Ирине Альховке.





"В Беларуси нет острой проблемы женской безработицы -- среди безработных только 35% составляют женщины, -- цитирует Орду belta.by. -- Во время декретного отпуска женщины могут проходить обучение, переобучение, повышение квалификации за счет средств социального страхования. Эти нормы принимались в том числе и по настоянию профсоюзов".





"Конечно, хорошо, что женщина во время беременности и декрета может пройти обучение, повысить квалификацию, -- говорит Ирина Альховка. – Не секрет, что многие даже меняют свою профессию, будучи в долгом декрете. К тому же можно и какую-то помощь на открытие своего дела получить. Но при этом не стоит забывать, что у нас есть и проблемы.





Даже государственная статистика показывает, что белорусские женщины работают в низкооплачиваемых, бюджетных сферах, где никогда нет больших денег, потому что это не сектора реальной экономики. Гендерный фактор заключается именно в том, почему женщины, а не мужчины концентрируются в таких областях? Мужчины работают там, где есть реальные заработки, где хорошая оплата труда.





Женщины в меньшей степени занимают высокие должностные позиции, хотя их много среди госслужащих (почти 70 процентов!), немало женщин работают на уровне главных, ведущих специалистов, но среди начальников и тех, кто принимают решения, женщины пока в меньшинстве. И виновата в этом не сама женщина.





Часто женскую карьеру тормозит декрет, а он у нас долгий. С одной стороны, такая мера -- роскошь, забота со стороны государства. А с другой – мы ведь пытаемся вводить элементы рыночной экономики, а она предполагает очень высокую конкуренцию. И женщина с такими льготами в условиях конкуренции всегда проигрывает, потому что работодатели, особенно в коммерческом секторе, где конкуренция выше, говорят примерно так: это мои деньги и я буду нанимать самых эффективных.





Самыми эффективными, которые не болеют, не ходят в декрет и работают до 8 часов вечера, как правило, оказываются мужчины. И это тоже сказывается на том, как женщина продвигается по карьерной лестнице. Этим объясняется и разрыв зарплат у мужчин и женщин – сегодня он уже составляет 25 процентов. Об этом тоже нельзя забывать.





Безработных женщин в Беларуси действительно меньше, чем мужчин. И не только из-за того, что женщины соглашаются на любую работу, потому что им нужно прокормить семью. Мне кажется, это можно объяснить и тем, что женщины работают в бюджетных секторах экономики, где больше гарантий сохранения рабочего места.





Если посмотреть на статистику увольнений, то мужчины чаще уходят по собственному желанию, а женщин чаще сокращают. Это свойственно для государственных организаций, где сокращения гарантируют определенные денежные выплаты. И женщина чаще всего ищет работу там, где ей предоставляется больше гарантий, потому что ей важно иметь стабильную зарплату. Пусть маленькую, но стабильную!





Количество женщин, которые сами воспитывают детей, больше, чем мужчин. По данным переписи населения 2009 года, в Беларуси 158 тысяч семей, где главой семьи является женщина и где есть маленький ребенок. А семей, где один родитель мужчина – около 27 тысяч. Так что это тоже сказывается на моделях поведения на рынке труда.





С одной стороны, сейчас очень хорошая инициатива Минтруда о том, что будет узаконена дистанционная работа, гибкие формы занятости. Но с другой стороны, может получиться так, что женщины будут работать не полный рабочий день, удаленно, это будет меньше оплачиваться и в конечном итоге обязательно скажется на размере пенсии.





Для женщин и, правда, очень важен гибкий график рабочего дня. Но в перспективе это может сработать против женщин. Поэтому сейчас, пока решение не принято, нужно обязательно просчитать долгосрочные эффекты от таких мер…".