Оступился: мужчина переходил вброд реку и утонул

Житель Борисова 1981 года рождения вместе с братом и двумя детьми переходили реку Ствига. Они оступились и попали в подводную яму.





Одному из мужчин удалось выбраться самому и спасти детей, второй утонул. Его тело водолазы обнаружили спустя два часа.





Одной из спасенных девочек понадобилась медицинская помощь. Ребенка доставили в реанимацию Житковичской райбольницы (Гомельская область). Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.