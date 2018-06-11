Оступился: мужчина переходил вброд реку и утонул
Несчастный случай произошел в Столинском районе вблизи деревни Лутки 10 июня примерно в 13.35.
Житель Борисова 1981 года рождения вместе с братом и двумя детьми переходили реку Ствига. Они оступились и попали в подводную яму.
Одному из мужчин удалось выбраться самому и спасти детей, второй утонул. Его тело водолазы обнаружили спустя два часа.
Одной из спасенных девочек понадобилась медицинская помощь. Ребенка доставили в реанимацию Житковичской райбольницы (Гомельская область). Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.
Источник: belta.by
16:32 11/06/2018
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