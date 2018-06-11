Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Оступился: мужчина переходил вброд реку и утонул

Несчастный случай произошел в Столинском районе вблизи деревни Лутки 10 июня примерно в 13.35.

Житель Борисова 1981 года рождения вместе с братом и двумя детьми переходили реку Ствига. Они оступились и попали в подводную яму. 

Одному из мужчин удалось выбраться самому и спасти детей, второй утонул. Его тело водолазы обнаружили спустя два часа. 

Одной из спасенных девочек понадобилась медицинская помощь. Ребенка доставили в реанимацию Житковичской райбольницы (Гомельская область). Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

Источник: belta.by
16:32 11/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Палітвязні: праблема поўнага спісу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё