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СК: 19-летнюю девушку в Кировском районе убил ее 17-летний одногруппник

В ходе расследования уголовного дела по факту убийства 19-летней девушки, тело которой было обнаружено 6 июня вблизи остановочного пункта «д. Павловичи», была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель одной из деревень Кировского района.

Следствием установлено, что 29 мая текущего года 19-летняя девушка возвращалась с занятий в колледже домой. Выйдя на остановке общественного транспорта и следуя по пути к дому, девушка встретила своего одногруппника. В ходе разговора между ними произошла ссора, в результате которой парень нанес потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. 

С целью сокрытия следов преступления подозреваемый перенес тело девушки в кустарники, расположенные вблизи его приусадебного участка, где оно и пролежало до обнаружения. Кроме того, он завладел ее телефоном и денежными средствами. 


Действия подозреваемого следствием квалифицированы как убийство (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователями планируется применение к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



15:35 11/06/2018






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