Следствием установлено, что 29 мая текущего года 19-летняя девушка возвращалась с занятий в колледже домой. Выйдя на остановке общественного транспорта и следуя по пути к дому, девушка встретила своего одногруппника. В ходе разговора между ними произошла ссора, в результате которой парень нанес потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.





С целью сокрытия следов преступления подозреваемый перенес тело девушки в кустарники, расположенные вблизи его приусадебного участка, где оно и пролежало до обнаружения. Кроме того, он завладел ее телефоном и денежными средствами.









Действия подозреваемого следствием квалифицированы как убийство (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).





Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователями планируется применение к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.







