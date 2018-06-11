И снова малыш выпал из окна: мама отлучилась "на минутку"

Мальчик упал с 3-го этажа на козырёк бетонной плиты, который был двумя этажами ниже, пишет ganc-chas.by





Как рассказала мама пострадавшего мальчика, она отлучилась из комнаты на несколько минут, ребенок в это время прыгал на кровати, все окна были закрыты, а когда она вернулась, увидела, что сын выпал из ранее закрытого окна, на котором стояла москитная сетка.





По словам жителей этого дома, бригада «скорой помощи» приехала быстро. Сейчас мальчик находится в реанимации. Информации о его состоянии пока нет.







