И снова малыш выпал из окна: мама отлучилась "на минутку"
В Ганцевичах 4-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки. Несчастный случай произошел сегодня около полудня по улице Октябрьская, 34.
Мальчик упал с 3-го этажа на козырёк бетонной плиты, который был двумя этажами ниже, пишет ganc-chas.by
Как рассказала мама пострадавшего мальчика, она отлучилась из комнаты на несколько минут, ребенок в это время прыгал на кровати, все окна были закрыты, а когда она вернулась, увидела, что сын выпал из ранее закрытого окна, на котором стояла москитная сетка.
По словам жителей этого дома, бригада «скорой помощи» приехала быстро. Сейчас мальчик находится в реанимации. Информации о его состоянии пока нет.
14:58 11/06/2018
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