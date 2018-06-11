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И снова малыш выпал из окна: мама отлучилась "на минутку"

В Ганцевичах 4-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки. Несчастный случай произошел сегодня около полудня по улице Октябрьская, 34.

Мальчик упал с 3-го этажа на козырёк бетонной плиты, который был двумя этажами ниже, пишет ganc-chas.by

Как рассказала мама пострадавшего мальчика, она отлучилась из комнаты на несколько минут, ребенок в это время прыгал на кровати, все окна были закрыты, а когда она вернулась, увидела, что сын выпал из ранее закрытого окна, на котором стояла москитная сетка.  

По словам жителей этого дома, бригада «скорой помощи» приехала быстро. Сейчас мальчик находится в реанимации. Информации о его состоянии пока нет.



14:58 11/06/2018






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