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Редчайший случай: незаконно осужденному по 328 статье белорусу "урезали" срок

В редакцию kyky.org написала Ольга, которая рассказала довольно удивительную для нашей страны историю.


Редчайший случай: незаконно осужденному по 328 статье белорусу "урезали" срок
В ноябре 2017 года мужа Ольги вместе с его знакомым задержали. При себе у супруга нашли 12 грамм марихуаны и две психотропные таблетки. У его приятеля тоже нашли препарат на основе канабиса. 

По словам Ольги, на допросе знакомого принуждали дать показания о том, что марихуану ему передал ее муж. В итоге Пинский суд осудил супруга женщины по части 3 статьи 328 «Распространение наркотиков» и назначили наказание десять лет тюрьмы. 
    
Супруги подали жалобу и, спустя два месяца, в Бресте состоялся апелляционный суд: наказание ее мужу было изменено с десяти лет особого режима до шести лет строгого заключения. 

«Очень странно радоваться тому, что вместо десяти лет мой муж проведет в заключении шесть лет. Но наконец-таки справедливость восторжествовала», – подытожила Ольга. 


Правда, зря Ольга думает, что справедливость восторжествовала. 

Молодого человека должны были судить за "хранение без цели сбыта", по части 1 статьи 328, а это ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Но в связи с сфабрикованным милицией делом парня первоначально осудили за "распространение", причем "группой лиц". О подобной истории мы как раз недавно писали.

В итоге после жалобы обвинение "переписали" на часть 2 статьи 328, по которой предумотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 

Так что можно, конечно, порадоваться, что не будет сидеть 10 лет. Но ни о какой справедливости, увы, в данном случае речь не идет.




"Белорусский партизан"
14:02 11/06/2018






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