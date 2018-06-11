В ноябре 2017 года мужа Ольги вместе с его знакомым задержали. При себе у супруга нашли 12 грамм марихуаны и две психотропные таблетки. У его приятеля тоже нашли препарат на основе канабиса.





По словам Ольги, на допросе знакомого принуждали дать показания о том, что марихуану ему передал ее муж. В итоге Пинский суд осудил супруга женщины по части 3 статьи 328 «Распространение наркотиков» и назначили наказание десять лет тюрьмы.

Супруги подали жалобу и, спустя два месяца, в Бресте состоялся апелляционный суд: наказание ее мужу было изменено с десяти лет особого режима до шести лет строгого заключения.





«Очень странно радоваться тому, что вместо десяти лет мой муж проведет в заключении шесть лет. Но наконец-таки справедливость восторжествовала», – подытожила Ольга.









Правда, зря Ольга думает, что справедливость восторжествовала.





Молодого человека должны были судить за "хранение без цели сбыта", по части 1 статьи 328, а это ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.









В итоге после жалобы обвинение "переписали" на часть 2 статьи 328, по которой предумотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.





Так что можно, конечно, порадоваться, что не будет сидеть 10 лет. Но ни о какой справедливости, увы, в данном случае речь не идет.











