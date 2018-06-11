На это место около двух рек семьи из Большой Берестовицы и поселка Красносельский Волковысского района приезжали каждый год порыбачить. Вот и в эти выходные взрослые с двумя детьми — 8-летним и 14-летним мальчиками — были на своем традиционном месте.





Приехали сюда они в час дня. Около пяти вечера ребята попросились искупаться. Взрослые разрешили: в месте слияния двух рек есть небольшая песчаная коса, где неглубоко. Но коварство этого места в том, что коса очень резко обрывается — и дети не заметили, как очутились на глубине. Они стали тонуть и звать на помощь. Отцы бросились в воду.





— Отец 8-летнего мальчика подхватил детей. Они обняли его. К сожалению, навыки по спасению у взрослого были слабыми — и в итоге все трое утонули. Их тела нашли на глубине водолазы Мостовской спасательной станции, — рассказали TUT.BY в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.





По словам знакомых, утонувший мужчина умел хорошо плавать, но, вероятно, под тяжестью двоих тел он пошел на дно.









В Гродненской областной организации ОСВОД говорят, что Неман — река коварная. Здесь много подводных течений, ям и обрывов. Купаться здесь можно только в оборудованных местах.





Если же человек начинает тонуть, то специалисты советуют в этом случае не паниковать, не плыть против течения, а наоборот — поддаться ему, оно обязательно вынесет к берегу.



