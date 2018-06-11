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"Они обняли его и все трое утонули". Подробности гибели на Щаре мужчины и двоих детей

Трагедия произошла вечером 9 июня в Мостовском районе. В месте слияния Немана и Щары утонули двое мальчиков и пытавшийся их спасти мужчина — 44-летний отец 8-летнего ребенка.

На это место около двух рек семьи из Большой Берестовицы и поселка Красносельский Волковысского района приезжали каждый год порыбачить. Вот и в эти выходные взрослые с двумя детьми — 8-летним и 14-летним мальчиками — были на своем традиционном месте. 

Приехали сюда они в час дня. Около пяти вечера ребята попросились искупаться. Взрослые разрешили: в месте слияния двух рек есть небольшая песчаная коса, где неглубоко. Но коварство этого места в том, что коса очень резко обрывается — и дети не заметили, как очутились на глубине. Они стали тонуть и звать на помощь. Отцы бросились в воду.

— Отец 8-летнего мальчика подхватил детей. Они обняли его. К сожалению, навыки по спасению у взрослого были слабыми — и в итоге все трое утонули. Их тела нашли на глубине водолазы Мостовской спасательной станции, — рассказали TUT.BY в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

По словам знакомых, утонувший мужчина умел хорошо плавать, но, вероятно, под тяжестью двоих тел он пошел на дно.


В Гродненской областной организации ОСВОД говорят, что Неман — река коварная. Здесь много подводных течений, ям и обрывов. Купаться здесь можно только в оборудованных местах. 

Если же человек начинает тонуть, то специалисты советуют в этом случае не паниковать, не плыть против течения, а наоборот — поддаться ему, оно обязательно вынесет к берегу.


13:05 11/06/2018






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