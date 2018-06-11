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В Гомеле повесилась мать двоих детей. Она больше года не могла найти работу

Трагедия произошла в минувшее воскресенье где-то с 17.00 до 20.00 часов в доме №39 по улице Волгоградской. 43-летняя женщина, мать двоих детей, повесилась у себя дома, в спальне.

В Гомеле повесилась мать двоих детей. Она больше года не могла найти работу
Как стало известно «Сильным новостям», перед смертью женщина написала записку.

Причины самоубийства предстоит выяснить следствию. Однако уже известно, что гомельчанка проживала с мужем и двумя детьми. Соседи рассказывают, что семья была не просто полной: ее характеризуют как образцовую. Никто никогда не слышал, чтобы супруги не то, чтобы ругались, но и даже разговаривали на повышенных тонах.

В то же время, известно, что в последнее время женщина пыталась найти работу, но ее старания не приводили к успеху — трудоустроиться по специальности гомельчанке не удавалось минимум год. Возможно, это стало одной из причин депрессии и последующей трагической развязки.

12:35 11/06/2018






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