Как стало известно « Сильным новостям », перед смертью женщина написала записку.





Причины самоубийства предстоит выяснить следствию. Однако уже известно, что гомельчанка проживала с мужем и двумя детьми. Соседи рассказывают, что семья была не просто полной: ее характеризуют как образцовую. Никто никогда не слышал, чтобы супруги не то, чтобы ругались, но и даже разговаривали на повышенных тонах.





В то же время, известно, что в последнее время женщина пыталась найти работу, но ее старания не приводили к успеху — трудоустроиться по специальности гомельчанке не удавалось минимум год. Возможно, это стало одной из причин депрессии и последующей трагической развязки.