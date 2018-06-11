В Гомеле повесилась мать двоих детей. Она больше года не могла найти работу
Трагедия произошла в минувшее воскресенье где-то с 17.00 до 20.00 часов в доме №39 по улице Волгоградской. 43-летняя женщина, мать двоих детей, повесилась у себя дома, в спальне.
Как стало известно «Сильным новостям», перед смертью женщина написала записку.
Причины самоубийства предстоит выяснить следствию. Однако уже известно, что гомельчанка проживала с мужем и двумя детьми. Соседи рассказывают, что семья была не просто полной: ее характеризуют как образцовую. Никто никогда не слышал, чтобы супруги не то, чтобы ругались, но и даже разговаривали на повышенных тонах.
В то же время, известно, что в последнее время женщина пыталась найти работу, но ее старания не приводили к успеху — трудоустроиться по специальности гомельчанке не удавалось минимум год. Возможно, это стало одной из причин депрессии и последующей трагической развязки.
12:35 11/06/2018
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