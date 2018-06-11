В Орше насмерть разбился мотоциклист - был без шлема

ДТП произошло около 0:35, по данным ГАИ 30-летний оршанец на незарегистрированном мотоцикле у дома №6 на улице Ленина при выборе скорости движения не учел особенности состояния транспортного средства и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и упал.







