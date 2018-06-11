В Орше насмерть разбился мотоциклист - был без шлема
Ночью 11 июня в Орше разбился мотоциклист на «Kawasaki Ninja ZX-9R», он был без шлема и погиб, его пассажирка в шлеме выжила.
ДТП произошло около 0:35, по данным ГАИ 30-летний оршанец на незарегистрированном мотоцикле у дома №6 на улице Ленина при выборе скорости движения не учел особенности состояния транспортного средства и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и упал.
От полученных в результате падения травм мотоциклист скончался на месте аварии. Его 20-летняя пассажирка, студентка 4-го курса Российского университета кооперации, выжила, но пострадала. Девушку госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №1 Орши, пишет vitebsk.cc
12:23 11/06/2018
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