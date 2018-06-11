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Семейный бизнес: экс-гендиректора ОАО "Ивацевичдрев" будут судить

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев", который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Руководитель "Ивацевичдрев" и его подельник были задержаны в прошлом году сотрудниками УКГБ по Брестской области, данное дело находилось в производстве следственного отдела этого управления. Прокурор, направив дело в суд, оставил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Вторым фигурантом дела, который обвиняется в пособничестве, является коммерсант и партнер по бизнесу сына бывшего руководителя предприятия.

Следствием было установлено, что бывший руководитель "Ивацевичдрев" при организации в 2014 — 2017 годах поставок меламина и химических добавок включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Фирма-посредник была подконтрольна его сыну и второму обвиняемому.

Благодаря "крышеванию" со стороны обвиняемого его сын и его партнер признавались победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль, подчеркнули в надзорном ведомстве. Продукция закупалась у фирмы сына по заведомо завышенной стоимости.

Ущерб, причиненный ОАО "Ивацевичдрев", составил 749 600 рублей.


В ходе предварительного следствия сын обвиняемого возместил предприятию ущерб в полном объеме, на основании чего подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство, передает sputnik.by

12:01 11/06/2018






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