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Стоя на одной ноге? В бывшей телефонной будке устроили ночной клуб

Старую телефонную будку в городе Кингсбридж превратили в маленький ночной клуб.

Местный совет выкупил ее у телекоммуникационной компании и теперь все доходы от "заведения" идут на благотворительность, передает ВВС.


Телекоммуникационная компания таким образом отдала в пользование уже 5000 старых будок - с появлением мобильных телефонов пользоваться ими по назначению перестали.


Некоторые из "списанных" будок стали мини-библиотеками или галереями, медицинскими пунктами, а некоторые - продуктовыми магазинами.

Источник:
10:50 11/06/2018






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