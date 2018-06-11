Стоя на одной ноге? В бывшей телефонной будке устроили ночной клуб
Старую телефонную будку в городе Кингсбридж превратили в маленький ночной клуб.
Местный совет выкупил ее у телекоммуникационной компании и теперь все доходы от "заведения" идут на благотворительность, передает ВВС.
Телекоммуникационная компания таким образом отдала в пользование уже 5000 старых будок - с появлением мобильных телефонов пользоваться ими по назначению перестали.
Некоторые из "списанных" будок стали мини-библиотеками или галереями, медицинскими пунктами, а некоторые - продуктовыми магазинами.
Источник:
10:50 11/06/2018
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