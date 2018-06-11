Известно, что в пятницу 8 июня музыкант перенес серьезную операцию на позвоночнике, после которой находился в критическом состоянии. В воскресенье 10 июня стало известно о смерти Вайнштейна.





Авенир Вайнштейн с 13 лет служил в военных оркестрах, а в 1950-е годы приехал работать в Минск, в оркестр Государственного ансамбля танца БССР. В 1960-е годы он создал первый в стране "Белорусский диксиленд", с которым объездил весь Советский Союз. Он также много выступал как солист-кларнетист.





Как журналист Вайнштейн начал работать в 1955 году. Он активно публиковался на страницах белорусских газет. С 1967 года он на постоянной основе начал сотрудничать с газетой "Вечерний Минск", печататься в газете "Знамя юности" и "Советская Белоруссия", а также вел музыкальные программы на Белорусском радио.





В последние годы джазмен выступал в Минске с ансамблями "AVENIR-BAND" и "В джазе только деДушки". Средний возраст музыкантов в них около 60-70 лет.