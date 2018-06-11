«27 рублей — это маленькое пособие, но неправильный сегодня подход — изыскивать на это средства из бюджета», — заявила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Ведомство уже несколько раз поднимало вопрос введения страховок, но пока безрезультатно. Официальные нетрудоустроенные по-прежнему получают копейки.





FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами разбирался, чего стоит ожидать от белорусской системы защиты безработных.





Как чиновники 7 лет говорят про страховки и высокие пособия





О возможном страховании белорусов от безработицы в Минтруда заявляли еще в 2012 году. Но через год в ведомстве решили, что вводить его преждевременно. В прошлом году ведомство снова предложило ввести страховку при потере работы и увеличить сумму выплат, несколько предложений направили в правительство, но дальше обсуждений дело снова не продвинулось.





Одна из предложенных схем была такой: человек лишается работы по уважительным причинам (сокращение численности или штата работников, истечение срока контракта, нарушения нанимателем законодательства о труде, по состоянию здоровья и др.), становится на учет в службу занятости и полгода получает страховку. После этого ему выплачивают пособие по безработице — получать его будут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.





В Минтруда просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. «При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», — отмечал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.





Ожидалось, что средний размер страховки по безработице составит 60% от средней зарплаты работника и ее будут получать 26 календарных недель после потери должности (70% средней зарплаты работника за первые 13 календарных недель и 50% — за последующие 13 календарных недель). Ежемесячный взнос составил бы 0,5% от фонда оплаты труда — сумму рекомендовалось делить между нанимателем и работником.









Расчеты FINANCE.TUT.BY. В 2017 году медианная зарплата в Беларуси составила 635,4 рубля. Выходит, что среднестатистический белорус, став безработным, вначале получил бы 445 рублей, а после — 318 рублей. Это позволило бы ему поддерживать свое существование на приемлемом уровне и между тем искать новую должность.





Пособие по безработице также планировали увеличить. Бюджет прожиточного минимума (в среднем он составляет 207 рублей) получили бы люди, уволенные из-за сокращения численности или штата работников. 50 процентов от БМП (около 104 рублей) планировали выплачивать работникам, уволенным по другим уважительным причинам.





К слову, обещание повысить пособие до размера БПМ, а также ввести страхование от безработицы было прописано и в программе на нынешнюю пятилетку, которая закончится в 2020-м году.





Однако предложения пока не продвинулись дальше обсуждения. Министр труда Ирина Костевич, отвечая 30 мая на вопросы депутатов, анонсировала, что ввод страхования от безработицы рассмотрят в следующей пятилетке.





— Декретом президента о развитии предпринимательства до 2020 года введен мораторий на повышение налоговой нагрузки на бизнес, — говорят в Минтруда.





Предыдущий министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина в 2015 году заявляла, что пособие по безработице поднимать не будут, «никто с голоду не умрет». Позже Марианна Щеткина говорила, что пособие по безработице могут повысить, если «возникнет ситуация, когда ликвидируются предприятия». В Федерации профсоюзов ранее предлагали с помощью страховок от безработицы бороться с бедностью.





Максимальный размер пособия составляет 44% от прожиточного минимума трудоспособного населения, минимальный — всего 7,6%.





«В бюджете нет денег на высокие пособия»





Единого мнения, стоит ли вводить в Беларуси страховку от безработицы, нет и среди экспертов.





Так, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова убеждена, что система страхования эффективна, потому что позволяет людям сохранить определенный уровень дохода, не снижать уровень жизни и спокойно искать новую вакансию в течение нескольких месяцев.





— Это приводит к повышению эффективности экономики. Ведь один из смыслов пособия — сделать так, чтобы люди не бросались на первую подвернувшуюся работу, а искали новую занятость, которая подойдет и работнику, и компании, — говорит Катерина Борнукова.





По мнению эксперта, государство не спешит вводить страховую систему по нескольким причинам. Первая — это необходимость признать, что все-таки «проблема безработицы существует». Вторая — боязнь создать стимул дольше задерживаться в статусе безработного. «Ну и третья причина в том, что в бюджете на это просто нет денег, а поднимать уровень социальных взносов никто не хочет», — подытоживает Катерина Борнукова.





— Но можно посмотреть на перспективу каких-то реформ, например, на госпредприятиях. Возможно, гораздо дешевле было бы не поддерживать убыточные предприятия, а постепенно сокращать занятость и выплачивать людям страховку, — предлагает эксперт.





— У среднестатистического работника не такая большая зарплата, чтобы увеличивать размер отчислений. Может быть, лучше стоит поднять пособие по безработице, как в других странах, — говорит председатель республиканского союза нанимателей «БелСН» Сергей Жарников. Он не согласен с тем, что нужно в первую очередь развивать систему страхования от безработицы. — Вопрос страховок появился давно, лет семь назад. Но я до сих пор не вижу механизмы реализации данной идеи. Страховка — это дополнительные затраты, а не прямые деньги, которые пойдут для поддержки людей.



