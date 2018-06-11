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Водитель на трассе М1 снял на видео песчаный вихрь

Водитель смог запечатлеть на видео необычное природное явление. Своей находкой он поделился в Twitter.

Песчаный вихрь образовался 10 июня на трассе М1 в 60 километрах от Минска. Он никак не повлиял на движение.  По словам экспертов, песчаный или пыльный вихрь чаще всего образуется в жаркую и малооблачную погоду. Это происходит из-за того, что земля нагревается солнечными лучами и с ней сталкивается холодный воздух. Необычное природное явление может достигать в высоту до 20 метров, а скорость ветра внутри атмосферного явления превышает 8-10 метров в секунду, передает ОНТ.

08:33 11/06/2018






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