Специалистов по обслуживанию электромобилей будут готовить в Могилёве

Проект не дешёвый, на оборудование потратили более 50 тыс. евро. Однако в университете уверены, что инвестируют в будущее, ведь с каждым годом электромобилей на дорогах Беларуси будет становиться всё больше, сообщает ТРК «Могилёв».





Занятия в лаборатории начнутся с сентября.





Кроме того на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок» планируют организовать обучение для могилевчан, которые хотят узнать про электромобили и, возможно, в будущем пересесть на авто с электрическим двигателем.