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Специалистов по обслуживанию электромобилей будут готовить в Могилёве

В Белорусско-Российском университете будут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей. Для этого в учебную лабораторию могилёвского вуза приобрели автомобиль с электрическим двигателем.

Проект не дешёвый, на оборудование потратили более 50 тыс. евро. Однако в университете уверены, что инвестируют в будущее, ведь с каждым годом электромобилей на дорогах Беларуси будет становиться всё больше, сообщает ТРК «Могилёв».

Занятия в лаборатории начнутся с сентября.

Кроме того на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок» планируют организовать обучение для могилевчан, которые хотят узнать про электромобили и, возможно, в будущем пересесть на авто с электрическим двигателем.
08:10 11/06/2018






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