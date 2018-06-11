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Жюри объявило победителя «Кинотавра»

Конкурс проходил в Сочи со второго по 10 июня. Председателем жюри самого крупного кинофорума в России стал режиссёр Алексей Попогребский.

В этом году главный приз кинофестиваля получил фильм «Сердце мира» режиссёра Натальи Мещаниновой. Кроме этого, актёр Степан Девонин, сыгравший главную роль в картине, стал обладателем приза за лучшую мужскую роль. 

Помимо всего прочего, жюри конкурса, в которое вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актёр Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин, приняло решение, что картина «Сердце мира» достойна награды имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.
07:42 11/06/2018






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