Гродно: отель 4 звезды напротив тюрьмы. Что не так?

В советские времена здание потеряло все элементы декора, стало выглядеть нечетко, в стиле «хрущевки». В начале 2000-х его признали аварийным, позже отселили жителей. И оно никак не использовалось. Пока его не выкупил предприниматель Станислав Семашко, которого в городе называют «человеком-отелем». Именно он построил в Гродно первый частный отель, пишет сайи Белсат . Некоторое время Семашко возглавлял официальный Союз поляков.





Здание стоит напротив тюрьмы N1, которая двести лет находится в каменных домах бывшего иезуитского коллегиума.





Нет каменицы – нет проблемы

В стенах этого дома когда-то была обнаружена трещина. В прессе появились сообщения, что здание разберут, а на его месте появится автостоянка.





Столичный архитектор-реставратор Вадим Глинник был ранее научным руководителем и занимался восстановлением соседнего здания, известного как дом Муравьева. Владелец имел тогда намерение выкупить здания рядом, в том числе на Калючинской, 23. Были сделаны предпроектные проработки. «Мы делали предложение по всему кварталу, чтобы его полностью восстановить, — вспоминает сегодня господин Глинник. — Дом на Калючинской действительно был в плохом техническом состоянии. Трещина была очевидна». Однако возможность его спасти все же существовала, говорит он.





Зачем столько лепнины?

Когда началась реконструкция, на строительном заборе вывесили постеры: так будет выглядеть каменица в будущем. Любителей архитектуры изображение поразило чрезмерной лепниной, неожиданным видом. Это слишком шикарно, говорили они, в Гродно таких зданий не было. То, что дом, который могли разрушить, теперь спасен, они во внимание не принимали.





У Вадима Глинника проект поначалу тоже вызывал неприятие. «Вопрос к государству: если мы охраняем исторический центр Гродно, то какой статус этого здания? Если он часть исторического центра, то никаких «рубашек», какими отличными бы цели не были, допускать нельзя. Ведь это будет фальсификация исторического характера Гродно, — утверждал он. — К живому городу нужно с уважением относиться. Как бы не предоставлялся его характер скромным».





Семашко каменицей доволен









Станислав Семашко убежден, что здание украсит исторический центр. Он признается: «Этот дом сохранил только мой напор, моя выносливость к любому делу. И я себя не хвалю, народ хвалит. Из двенадцати человек, кто поздравил сразу, только два немного засомневались. Этот дом такой и был, как я сделал. А дальше нужно еще поработать, чтобы и внутри создать историю».





Однако сейчас некоторые завидуют, хотя дом долго стоял без хозяина и никто не хотел его брать, напоминает предприниматель. Кстати, чтобы ликвидировать трещину в стенах, он не пожалел денег, работы. По смете, новое здание можно было бы сделать в два раза дешевле, отмечает он.





Кто автор проекта?

Проектировал он сам, говорит Станислав Семашко, у него есть свой проектный институт «Европрестиж». Но это делалось совместно с министерством культуры: «Он для меня начальник выше, чем местная власть, без их разрешения нигде не ступишь даже лишнего шага. Все это с ними согласовано».





Хозяин дома на Калючинской признается: он боролся за другой проект, который был еще стариннее. Но Министерство культуры отстояло нынешний вариант, который хозяину сегодня тоже нравится.





Закончить реконструкцию собирается в сентябре. То, что из окон гостиницы будут видны тюремные постройки, Станислава Семашко не огорчает: «У меня будут три этажа на четыре звезды современного апарт-отеля. Думаю, что все получится. Уютно все сделаю, и страха в этом плане у меня нет».





Почему существуют проблемы с Гродно?





Архитектор Вадим Глинник более сдержанно оценивает сейчас новый вид дома в Гродно на Калючинской, 23: «Лучше выглядит, чем я предполагал. Если они не будут заклеивать декором…«.





То, что здание сделали чуть более красивым, чем оно было на самом деле — это минус. «Потому что в этой простоте есть своя красота и правда», — полагает Глинник.





Специалист отмечает, что сегодня нет четкой политики в отношении исторического центра Гродно. «Ведь это целый город. И на глазах то одно снесут, то второе разберут. Нет четкой понятной политики».





Дом Станислава Семашко – четкая доминанта в исторической застройке. Такого заметного здания больше нет. Возможно, он выглядит красивее, чем был при постройке. Однако вторая часть правды: раньше из старых каменных строений делали хрущевки, и никто не возмущался. (Обычная формулировка для Гродно — «после капремонта декор потерян»). Предприниматель сделал обратное. В этом казус. Но говорить, что тем самым грубо нарушен настоящий вид исторической застройки — в определенном смысле преувеличение. А причина всего: неоднозначность реалий сохранения исторической застройки.





В Гродно при советской власти разрушены десятки каменных строений. На месте многих сегодня — обычные серые хрущевки. Что касается каменицы на Калючинской, 23, то она просится на туристические открытки. А могла быть вместо нее автостоянка.



