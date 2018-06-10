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Найдены три двойника Земли

Ученые Канарского института астрофизики и Университета Овьедо обнаружили планетную систему, в которой находятся три планеты землеподобного типа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает arXiv.org.

Исследователи обнаружили две системы. Первая включает звезду K2-239, являющуюся красным карликом и удаленную от Солнца на 160 световых лет. Вокруг нее вращается три скалистые планеты размером с Землю. Период обращения этих небесных тел вокруг K2-239 составляет от 5,2 до 10,1 дней.

У другого красного карлика – K2-240 – имеются две суперземли, каждая из которых в диаметре превышает Землю в два раза. Температура поверхности у обеих звезд в два раза меньше солнечной, однако планеты подвергаются воздействию интенсивной радиации, поскольку располагаются близко к светилам.


18:41 10/06/2018






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