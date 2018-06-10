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Видеофакт: в Грузии из выброшенных на свалку "испорченных" яиц вылупились сотни цыплят

В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, выброшенных на свалку, сообщает «Нетгазети» со ссылкой на мэра города Темура Абазова.


Жители города публикуют в Сети видео, на котором видно, как птенцы бегут по территории свалки. По словам мэра, одно из предприятий выбросило большое количество яиц, считавшихся испорченными.

 «Яйца находились в таких условиях, как если бы их высиживала курица, и вылупилось много цыплят», — рассказал Абазов.

 

Он отметил, что многие местные жители брали цыплят к себе домой.

16:55 10/06/2018






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