



Жители города публикуют в Сети видео, на котором видно, как птенцы бегут по территории свалки. По словам мэра, одно из предприятий выбросило большое количество яиц, считавшихся испорченными.

«Яйца находились в таких условиях, как если бы их высиживала курица, и вылупилось много цыплят», — рассказал Абазов.

Он отметил, что многие местные жители брали цыплят к себе домой.