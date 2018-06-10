Видеофакт: в Грузии из выброшенных на свалку "испорченных" яиц вылупились сотни цыплят
В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, выброшенных на свалку, сообщает «Нетгазети» со ссылкой на мэра города Темура Абазова.
Жители города публикуют в Сети видео, на котором видно, как птенцы бегут по территории свалки. По словам мэра, одно из предприятий выбросило большое количество яиц, считавшихся испорченными.
Он отметил, что многие местные жители брали цыплят к себе домой.
16:55 10/06/2018
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