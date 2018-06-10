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В квартире содержали 76 котов. На хозяйку составили протокол

На женщину, из однокомнатной квартиры которой изъяли 76 котов, составили административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk

«В мае во Фрунзенское РУВД города Минска поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажки по улице Чайлытко — жители информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции в отношении гражданки был составлен протокол по ст. 15.47 КоАП Беларуси (Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных)», — говорится в сообщении милиции.

Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, 6 июня служба отлова в Минске вывезла из однокомнатной квартиры на улице Чайлытко 76 котов. Огромное количество животных хозяйка объяснила тем, что у нее «не было денег на стерилизацию».

Жители дома, пишет tut.by, жаловались на стихийное количество животных и антисанитарию еще с 2010 года. Но хозяйка не впускала никого внутрь. Лишь после очередной жалобы к женщине 6 июня пожаловала комиссия из сотрудников администрации, милиции, коммунальных и санитарных служб, РОЧС. И та открыла дверь. Квартира была в ужасном состоянии, на полу был слой фекалий — судя по всему, за животными и не убирали. У проверяющих покраснели глаза, им стало дурно от удушающего запаха аммиака.

«У нас не существует понятия „жестокое обращение с животными“, но, на мой взгляд, то, что происходило в той квартире, самое что ни на есть жестокое и безответственное отношение к братьям нашим меньшим», — заявила руководитель «Фауны города» Тамара Цариковская.


14:23 10/06/2018






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