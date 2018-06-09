За что в Борисове будут судить рядового «деда»?

Мужчину обвиняют в нарушении уставных отношений в армии и в нарушении правил несения воинской службы (ч. 1 ст. 443, ст. 454 и ч. 2 ст. 443 Уголовного кодекса).





В частности, за избиение солдата, который призывался позже. Вот как это описано в официальном документе:





«… находясь на 227-м общевойсковом полигоне в г. Борисове, во время пребывания дневальным в суточном наряде по палаточному лагерю гранатометного взвода, желая продемонстрировать свое кажущееся преимущество над военным более позднего срока призыва, …умышленно применил насилие в отношении военнослужащего (схватил рукой за рукав форменного обмундирования и затащил к месту для мытья, где нанес потерпевшему удар ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, в область бедра правой ноги, толкнул руками в область плеча, затем нанес не менее 4 ударов руками в область нижней части туловища, повалил его на землю и нанес удар рукой по стальному шлему, надетому на голову пострадавшего», цитирует документ ex-press.by





Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.



