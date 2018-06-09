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За что в Борисове будут судить рядового «деда»?

Суд Борисовского района 13 июня начнет рассмотрение уголовного дела 24-летнего рядового, которого обвиняют в нарушении уставных отношений в армии, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Лескова.

Мужчину обвиняют в нарушении уставных отношений в армии и в нарушении правил несения воинской службы (ч. 1 ст. 443, ст. 454 и ч. 2 ст. 443 Уголовного кодекса).

В частности, за избиение солдата, который призывался позже. Вот как это описано в официальном документе:

«… находясь на 227-м общевойсковом полигоне в г. Борисове, во время пребывания дневальным в суточном наряде по палаточному лагерю гранатометного взвода, желая продемонстрировать свое кажущееся преимущество над военным более позднего срока призыва, …умышленно применил насилие в отношении военнослужащего (схватил рукой за рукав форменного обмундирования и затащил к месту для мытья, где нанес потерпевшему удар ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, в область бедра правой ноги, толкнул руками в область плеча, затем нанес не менее 4 ударов руками в область нижней части туловища, повалил его на землю и нанес удар рукой по стальному шлему, надетому на голову пострадавшего», цитирует документ ex-press.by

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.


14:19 10/06/2018






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