Похороны или утилизация? Ответ на этот вопрос говорит о многом.

В разных культурах в разные эпохи отношение к животным существенно различается. В современных деревнях на собак и кошек до сих пор смотрят по большей части утилитарно: собака должна охранять двор и дом от чужаков, кошка – ловить мышей.





Городской подход часто иной: в городских условиях домашнее животное – это прежде всего друг и компаньон, с которым живут не из необходимости, а исключительно по доброй воле.





Безусловно, и в городской, и в деревенской культуре встречается отношение к домашним животным как к игрушкам, которыми можно обзавестись на время, пока они не станут надоедать или требовать слишком больших моральных, временных и финансовых вложений.





Тем не менее, общая тенденция в том, что со временем отношение к животным в обществе улучшается: появляются новые и улучшается функционал уже существующих ветеринарных клиник (хозяева готовы лечить животных от серьёзных болезней, а не избавляться от питомцев при первых же проблемах со здоровьем), создаются новые сервисы (гостиницы для животных, «парикмахерские» услуги, котоняни, выгул собак, занятия с зоопсихологом и даже что-то вроде похоронных бюро).





Захоронение и утилизация

В Беларуси вопрос захоронения и утилизации домашних животных регулируется Постановлением Совета Министров №758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных». Никаких сантиментов: для государства это исключительно вопрос биологической безопасности.





Но ведь для владельцев животных всё иначе! Такой сугубо медицинский подход к решению вопроса, который предоставляет государство, возможно, оправдан с точки зрения эпидемиологии, но вряд ли в вопросах, связанных с утратой (пусть и животного, а не близкого человека) стоит руководствоваться только волнениями о распространении инфекций.





В соответствии с санитарными правилами, «не допускается выброс трупов животных в водные объекты, болота, лесные массивы, в контейнеры для сбора бытовых отходов, а также вывоз их на полигоны захоронения отходов и иные объекты (сооружения), не предназначенные для их захоронения или уничтожения». Но что же предназначено для их захоронения или уничтожения?





Ямы Беккари (биотермические ямы)





Эти ямы используют для захоронения останков животных (кроме тех, которые погибли от сибирской язвы). В Постановлении Совета Министров №758 прописаны технические требования к этим ямам: «При строительстве биотермической ямы (ямы Беккари) в центре участка выкапывают яму размером 3 х 3 м и глубиной 10 м. Стены выкладывают из кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 0,4 м с устройством отмостки на ширину 0,1 м. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 0,3 х 0,3 м, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 0,25 м и высотой 3 м. Над биотермической ямой (ямой Беккари) на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м и шириной 5 м. Около навеса строят помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов».





В общем, совершенно ничего общего с роскошными похоронами, которые можно устроить любимому псу, например, в Китае.





Земляные ямы (траншеи)

Траншеи бывают разных видов, к ним представляются различные требования, и описывать все технические тонкости в этой статье вряд ли имеет смысл. По сути, трупы, сброшенные в траншею, либо сжигаются, либо засыпаются дезинфицирующим средством и вынутой землёй.





Как и в случае с биотермической ямой, это такая общая могила, наличие которой государство считает не просто приемлемым, но даже необходимым. Интересно также, что в Постановлении фактически отождествляются «трупы животных» и «продукты животного происхождения, не соответствующие требованиям ветеринарно-санитарных правил». То есть, ни о каком понимании того, что погибшее животное было кому-то другом, речи не идёт в принципе. Государство рассматривает данную проблему как техническую, хотя это скорее этическая диллема.





Юристка и зоозащитница Анастасия Жаврид считает, что аспект захоронения домашних питомцев – это скорее продолжение темы о юридической бесправности животных в нашей стране в принципе.









«На данный момент трупы любых животных являются мусором и подлежат «утилизации» (захоронению специальным образом). В том числе кошки и собаки. На животных-компаньонов помельче внимание в принципе не обращают – хомяки, рыбки и пр. Официально хоронить животных нельзя, неофициально так делают практически все. На данный момент, думаю, чтобы начать менять что-то, нужно ввести термин «животное-компаньон» и выстраивать законодательство вокруг него».





Что можно сделать с погибшим питомцем в соответствии с законодательством?

В Минске один из самых популярных легальных способов проститься с домашним животным – отдать его тело на предприятие «Фауна города». Правда, не всем это подходит именно по той причине, что тело питомца будет захоронено на скотомогильнике, и хозяева просто не могут принять такой ход развития событий.





Также тела погибших животных принимает предприятие «Экорес», но подход там аналогичный: трупы утилизируются в биотермических ямах.





К сожалению, Зелёному порталу не удалось узнать, как часто хозяева умерших животных обращаются в эту организацию для захоронения, но то, какими словами Экорес описывает свою деятельность, наводит на мысль, что вряд ли найдётся много желающих отдать тело любимого питомца туда, где само захоронение будет называться утилизацией биологических материалов, а тело животного фактически приравнено к твёрдым бытовым, медицинским отходам и другим видам патологических материалов.





Ветеринарные клиники за дополнительную плату также готовы самостоятельно позаботиться о теле животного после его смерти, но не стоит питать больших иллюзий: похорон не будет. Будет утилизация.





В качестве альтернативы вариантам, представленным выше, несколько лет назад появилась возможность индивидуальной кремации умерших питомцев. Эта услуга появилась благодаря предпринимателю Сергею Дудко, который задумался о необходимости альтернативы существующим предложениям после смерти его собственной собаки.





«Несколько лет назад у меня умерла любимая собака доберман Диора. Мне очень хотелось похоронить ее со всеми почестями, которых она была достойна, но я не нашел ни одного подходящего предложения. Трое суток ее тело пролежало на балконе. В конце концов отвез ее в ГП «Фауна города» и отдал для захоронения. Именно после этого возникла идея открыть ритуальное агентство по кремации домашних животных».





Так Сергей и создал организацию «Диора», которая занимается индивиуальной и общей кремацией.





Люди, которые выбирают индивидуальную кремацию своего животного, могут забрать прах в контейнере и захоронить его самостоятельно или хранить у себя так долго, как захотят. Если же выбирается вариант общей кремации, во время которой сжигается одновременно несколько тел, то прах в таком случае не выдаётся. Но разница между таким сжиганием и тем, что предлагает та же «Фауна города» – огромная, говорит Сергей. Очень важную роль здесь играет психологический аспект: людям проще смириться с утратой, зная, что с телом их питомца будут уважительно обращаться и после смерти.





Безусловно, у идеи такого очеловечивания животных найдётся немало противников. Но выбор все-таки лучше его остутствия.





Те хозяева, кто считает, что тело – это только оболочка, которая ничего не достойна после смерти, имеют возможность «отправить питомца в последний путь» в соответствии со своими убеждениями.





Другие же, кому важен ритуал захоронения, важно иметь возможность прийти на могилу, фактически не имеют в Беларуси законной возможности это сделать.

Стихийные кладбища

Тем не менее, не все люди готовы мириться с существующим законодательством относительно захоронения животных, и, как следствие, в Минске существуют самовольные кладбища для животных. Это незаконно, но очень человечно.

Как и человеческие кладбища, кладбища для животных создаются не ради умерших, но ради тех, кто жив и ищет способ пережить утрату наилучшим образом.





Ритуалы, связанные с переживанием чужой смерти, по сути своей очень прагматичны: они направлены на то, чтобы дать человеку чувство контроля над ситуацией, дать чувство силы.



