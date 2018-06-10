Трагедия: на реке Щара в Мостовском районе утонули сразу три человека

Инцидент произошел у деревни Новоселки, в месте впадения реки Щара в Неман.





На поисковые работы вышли представители МЧС, ОСВОД и милиции.





По информации ОСВОД, с начала этого года в Беларуси утонуло уже более 100 человек. Такие несчастные случаи чаще всего происходят во время купания в водоемах.



