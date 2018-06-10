Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Трагедия: на реке Щара в Мостовском районе утонули сразу три человека

Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, информация о происшествии поступила в экстренные службы в субботу вечером, в 18.28.

Инцидент произошел у деревни Новоселки, в месте впадения реки Щара в Неман.

На поисковые работы вышли представители МЧС, ОСВОД и милиции.

По информации ОСВОД, с начала этого года в Беларуси утонуло уже более 100 человек. Такие несчастные случаи чаще всего происходят во время купания в водоемах.


13:18 10/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Палітвязні: праблема поўнага спісу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё