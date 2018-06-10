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В Могилевской области 19-летнюю девушку. Мертвую

Следственный комитет 9 июня возбудил уголовное дело по факту убийства Анастасии Талыш, сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.


Анастасию Талыш разыскивали с 29 мая. Она училась в Жиличском сельхозколледже, в тот день возвращалась в свою деревню Павловичи (Кировский район, Могилевская область), но домой с автобусной остановки не дошла.

Спустя неделю девушку нашли мертвой. По словам местных жителей, за остановкой, на которой вышла Анастасия, находится березовая рощица. Там и обнаружили тело девушки.
 «Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси) Анастасии Талыш, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня 2018 года», — рассказали в СК.

«Для установления точной причины смерти девушки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, рассматриваются различные версии его совершения. В этих целях производится комплекс следственных действий: исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни потерпевшей», — добавили в ведомстве.


11:28 10/06/2018






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