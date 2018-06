Radio Svaboda svaboda.org

Меган Маркл нарушила правила королевской семьи

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила этикет королевской семьи, придя на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде, пишет The Sun.