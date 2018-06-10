Меган Маркл нарушила правила королевской семьи
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила этикет королевской семьи, придя на парад Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде, пишет The Sun.
Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с широким вырезом, который слишком оголил плечи.
Ранее герцогиня уже не раз нарушала правила королевского двора. Так, на каждом официальном мероприятии Меган держит Гарри за руку, что противоречит этикету, передает Телеграф.
Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) – традиционный парад, который проводится ежегодно с начала XVII века – прошел в Великобритании в субботу, 9 июня.
11:17 10/06/2018
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