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В Ошмянском районе в ДТП пострадал католический священник

В полдень 4 июня на автодороге «Юго-восточный обход города Ошмяны» в Ошмянском районе на обозначенном перекрестке управлявший спортивным мотоциклом Honda cbr 1100 31-летний житель Островецкого района пошел на обгон ехавшего в попутном направлении и поворачивающего налево трактора «МТЗ 892», которым управлял 71-летний пенсионер.

В результате столкновения транспортных средств байкер получил тяжкие телесные повреждения и с переломами ноги был госпитализирован. Как сообщает «Астравецкая праўда», пострадавший байкер — священник, который служит в соседнем районе.

Оба участника ДТП в момент столкновения были трезвы.

По информации Krynica.info, пострадавший священник – католический монах-кармелит Павел Герман. Он находится в тяжелом состоянии.

10:41 10/06/2018






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