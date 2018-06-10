СТУДЕНТЫ ЧУТЬ ЛИ НЕ КЛАНЯЮТСЯ ТЕБЕ: «УЧИТЕЛЬ, МЫ БУДЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТАРАТЬСЯ!»





- Тут востребовано все, что касается иностранных языков - особенно английского, - говорит Павел. - Китайцы его не знают, в силу исторических факторов по-английски говорят в Гонконге и Шанхае, а вот в Пекине уже могут возникнуть проблемы. Так что преподаватели английского нужны на всех уровнях: от детских садов до вузов. При этом не обязательно быть native speaker или иметь профильный диплом.





- А как вы преподавали свой курс?





- На английском читались лекции, велись конспекты. Хотя терминология дублировалась по-русски - позже эти студенты приедут по обмену в Беларусь. Чтобы объективно оценить их знания, действовал с точки зрения мотивации. По итогам курса студенты делали перед группой презентации с видео, фотоматериалами. Это оказалось очень эффективно - каждый китайский студент хочет отличиться. Под конец курса был ажиотаж: чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать 100 баллов, минимальный проходной балл - 60, но порой элемент состязания перевешивал, и ребята доходили до 120 - 140 баллов, делали за раз по три презентации.





Особенность Китая - сплетение традиций и современных технологий. Фото: Павел ОСИПОВ





- Наши преподаватели в Поднебесной говорят, что китайским студентам не хватает усердности.





- Стоит учитывать менталитет. Скажем, китайцы очень щепетильны в организационных и бюрократических моментах. Поэтому, кроме донесения информации по программе, надо было контролировать их работу. «Энка», как у нас, не работает, но если китаец единственный, кто не получил свою отметку о присутствии из сотни сокурсников, это подстегивает его усердно трудиться. То есть негативный подход заменен позитивом. Их нельзя вырывать из группы и ставить отвечать к доске - китайский студент сразу теряется. Кстати, посещение - один из критериев итоговой оценки по предмету.





- Чем еще отличаются наш вуз и китайский?





- Разница ощущается, скажем, в наполняемости групп. Если у нас это 10 - 20 человек, то для Китая вполне нормально 100, которых разбивают на подгруппы по 50. Для преподавателя это ощутимо. Там другое отношение к учителю, к старшему. Студенты чуть ли не кланяются тебе и говорят: «Учитель, мы стараемся и будем еще больше стараться!» Студенты первых курсов примерно месяц участвуют в военных сборах, это выглядит очень впечатляюще. Как и в Америке, в местных вузах много студенческих сообществ. Они могут быть идеологическими, где все ходят строем, в форме, или вовсе закрытыми. А есть и привычные для нас, там изучают фотографию или языки.





Традиционная китайская архитектура и по-китайски милитаризированная молодежь. Фото: Павел ОСИПОВ





Студенты любят проводить праздники, на них можно купить билет. Но порой включаются традиции страны или университета. Скажем, студенты захотели устроить рождественскую вечеринку, а администрация против: мол, это не наши традиции. Важно для китайцев присутствие европейцев на их мероприятиях, это как бы повышает статус события. За такое присутствие и короткую речь гостю даже могут заплатить $100. А на улице могут остановить европейца и попросить сделать с ним селфи. Я встречал такие свои фото в соцсетях.





- Китайцы выбирают те же специальности, что и белорусы?





- Сложно поступить на специальности, касающиеся областей искусств или технологии. А журналистика, которую я преподавал, котируется поменьше. Вообще, 20 - 25% китайских студентов нацелены на международные программы, они нацелены на обучение, диплом, изучение языков. У таких есть шанс найти работу и остаться за границей.





Павел Осипов





ДУШ, СЛИВ КОТОРОГО ОДНОВРЕМЕННО И ТУАЛЕТ, ЕВРОПЕЙЦА ПОВЕРГАЕТ В ШОК





- А в китайский быт вы сразу включились?





- Есть романтический момент, когда ты составляешь свое впечатление о Китае по рассказам, по слухам, по статьям в интернете, но реальность порой выглядит иначе. На это влияют разница между Европой и Азией, культурные моменты, не характерные нам. В Китае месяц-другой надо ко всему привыкать и смиряться с происходящим. И если китаец спрашивает тебя, как ты устроился, можно смело отвечать: первый месяц я плакал.

Студенческие группы в Китае доходят и до 50 человек. Фото: Павел ОСИПОВ





Другое дело, что все, удивляющее тебя, для китайцев норма. Например, преподавателям университет снимает или предоставляет 1 - 2-комнатную современную квартиру в доме с лифтом, газом и электричеством. А в студенческом общежитии душевая кабина, слив которой выступает одновременно туалетом, европейца повергает в шок. Для белорусских студентов обязательно наличие в комнате кондиционирования или отопления, а для местных такого нет. Возможно, это проявление гостеприимства: иностранец должен жить чуть лучше.





Китайцы оказались очень музыкальными! Фото: Павел ОСИПОВ





- К чему привыкали дольше всего?





- Наверное, самая большая проблема касается зимнего сезона. Да, зима в этой части Китая - всего пара холодных месяцев, когда в Кайфыне (там и находится Хэнаньский университет) температура падает до -5 градусов и выпадает снег, а -10 считается чуть ли не катаклизмом. Обогреваться можно либо отдельным кондиционером, либо при помощи центрального кондиционирования - эта услуга доступна за отдельную и немалую плату. Центральное отопление есть только на севере Китая, а все, кто южнее реки Хуанхэ, справляются своими силами. Порой китайцы одеваются в немыслимые пижамы, напоминающие одновременно и уличную одежду. Зато уже в апреле температура под +30!





Экологию Китая ты сразу ощущаешь - воздух там даже не минский. Еще один напрягающий фактор - отсутствие глобального интернета. Местный - очень хороший, летающий, но любой сайт здесь адаптирован под китайский менталитет. Я даже не о языке, а об алгоритмах действий. А тебе нужны привычные вещи - новости, соцсети, почта на Google. Даже пути решения вроде установки обходов, не решает проблему - да, почту ты прочтешь, в «Фейсбук» заглянешь, но это медленно. Интересно, что, когда приехал в Минск, никакой адаптации и не было - просто окунулся в свое.





Туристический Китай и Китай реальный отличаются. Фото: Павел ОСИПОВ





- В вашей провинции все так же туго с молочкой - проблемой, которую озвучивают многие белорусы в Китае?





- В китайских магазинах ассортимент ориентирован на пристрастия местных жителей, а многие вкусы - с подвохом. Сметану, творог или ряженку тут не встретишь. Максимум - пастеризованное молоко из Германии или Австралии. А молоко там часто продают как йогурт в пакетиках по 100 мл, а литр обойдется примерно в 10 юаней (около 3 рублей) - ясно, что много его не попьешь. Сыр есть только на отдельных полках в больших гипермаркетах в больших городах. Овощи и фрукты - почти все те же, что и у нас, но в более развернутом ассортименте плюс экзотика. Правда, Китай большой, и помидоры должны созревать не дважды, а, скажем, шесть раз в год. Я думаю, это сильно сказывается на экологичности этих продуктов.





А вот так выглядит современный Китай. Фото: Павел ОСИПОВ





А вот хлеба в нашем понимании в Китае нет. Можно найти похожий на тостовый - 6 кусочков в упаковке будут стоить около 2 рублей на наши деньги. Сами китайцы едят другой хлеб, он безвкусный, приготовленный на пару. Там не увидишь привычных нам колбас, сосисок, сарделек, хотя мясо (свинина и курица) - ключевой продукт для Китая. Есть, правда, колбаски в кольцах, похожие на что-то сырокопченое, но они сладкие на вкус. Нашу ветчину отдаленно напоминают традиционные китайские копчения. Остальное очень острое и экзотическое для нас, с такими специями, которые европейцу невыносимы. Да и куриные лапки в панировке, копыта, головы, откуда высасывают мозг... Нельзя купить замороженную рыбу, но есть живой карп. А в соседнем аквариуме плавают жабы, которых можно набрать в пакет, а дома приготовить.





Нет там и кондитерского отдела с понятными нам лакомствами, кофе и шоколада. А чай в гипермаркетах китайцы считают продуктом третьей категории. В специализированных магазинах и в домашних хозяйствах - совсем не то. Чай, которым меня угощали китайцы, стоил 2000 юаней (примерно 630 рублей) за полкило. Такие чаи продаются уже в специализированных магазинах.





КСТАТИ





В интернете покупают от iPhone до свеклы





- Все больше китайцев платит через мессенджер WeChat: ты сканируешь штрих код, вводишь сумму, а дальше надо всего несколько кликов. Со времени его появления китайцы забыли о пластиковых картах. А еще они могут купить почти все на Taobao - местном аналоге Ali Express. Там предлагают товары от айфона до свеклы, - делится впечатлениями Павел.





СЧИТАЛКА «КП»





Что и почем в Китае?





Квартплата - 1200 - 2500 юаней (376 - 783 рубля), но она очень зависит от региона и места расположения дома.





Плата за отопление - около 800 юаней (250 рублей), и услуга предоставляется, пока не закончатся деньги на чету, то есть около 3 месяцев.





Стоимость мяса - 10 - 20 юаней (3 - 6 рублей) за дин - полкило.





Расходы на связь, интернет - 30 - 50 юаней (10 - 15 рублей) в месяц.





Стоимость билета в театр - около 200 юаней (63 рубля).





Зарплаты преподавателей в вузах - от 6000 до 15000 (1900 - 4700 рублей), и зависит ее уровень от многих факторов.





Стоимость проезда в транспорте - 1 - 2 юаня (30 - 60 копеек) общественный транспорт, 2 - 5 юаней (60 копеек – 1,5 рубля) в метро.