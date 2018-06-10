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В Витебске открыли новый фонтан. Стоит более миллиона долларов

В Витебске после долгого перерыва включили новый фонтан.


Еще полтора года назад витебские городские коммунальные службы объявили тендер на расчистку Витьбы и поддержание гидрологического режима и санитарного состояния реки. Будущие работы оценили в Br 3,181 млн. Работы предусматривали и замену старого фонтана в парке имени Фрунзе, пишет Белсат.

Новый светодинамический фонтан смонтировали еще в 2017 году и даже запустили 12 июля, однако потом его законсервировали.
Построенный еще в прошлом году фонтан все-таки включили, правда произошло это только сейчас.

На этот проект из городского бюджета пошло Br 2,365 рублей (около $ 1,181 млн).


09:53 10/06/2018






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