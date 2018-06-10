В Витебске открыли новый фонтан. Стоит более миллиона долларов





Еще полтора года назад витебские городские коммунальные службы объявили тендер на расчистку Витьбы и поддержание гидрологического режима и санитарного состояния реки. Будущие работы оценили в Br 3,181 млн. Работы предусматривали и замену старого фонтана в парке имени Фрунзе, пишет Белсат.





Новый светодинамический фонтан смонтировали еще в 2017 году и даже запустили 12 июля, однако потом его законсервировали.

Построенный еще в прошлом году фонтан все-таки включили, правда произошло это только сейчас.





На этот проект из городского бюджета пошло Br 2,365 рублей (около $ 1,181 млн).



