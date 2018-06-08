В ссоре вдова взяла в руки топор и пообещала убить сестру умершего мужа. До убийства не дошло – топор из рук женщины вырвали очевидцы конфликта, которые были на кладбище.





Об этом рассказал kraj.by следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета, который возбудил уголовное дело, Александр Бараховский.





– Конфликт длится уже не один месяц, – рассказывает Александр. – Когда мужчина умер, вдова похоронила его на кладбище под Киевцом. Сестра покойного была не согласна с этим и через некоторое время перезахоронила прах брата на этом же кладбище, но рядом с могилами их родителей.





По словам Александра Бараховского, женщины даже выясняли отношения в суде. Но суд оштрафовал обеих по статье Кодекса об административных правонарушениях, и этим все закончилось.





С новой силой конфликт вспыхнул в мае, когда сестра покойного убирала его могилу и место захоронения родителей.





Следователь пояснил: после того, как очевидцы ссоры забрали у вдовы топор, она сама зачем-то вызвала милицию. Этим и воспользовалась потерпевшая, чтобы написать заявление и обвинить вдову в угрозе убийством.





Дело возбуждено по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления». Cанкция -- штраф, исправительные работы на срок до одного года, либо арест.