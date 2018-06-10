Назван самый опасный для экологии город мира

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, список возглавила столица Южной Кореи Сеул.









Согласно данным ученых, ежегодно Сеул вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа. Также в тройке лидеров самых загрязняющих окружающую среду мегаполисов оказались китайский Гуаньчжоу (272 мегатонны) и Нью-Йорк (его выбросы углекислого газа оцениваются в 233,5 мегатонны в год).





Далее идут Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Токио.





Отметим, что большинство городов, вошедших в ТОП-50 экологического рейтинга, находятся в США и Китае — 11 и 10 соответственно.





Москва, выпускающая ежегодно 99,5 мегатонны углекислого газа, оказалась на 15-м месте. Ещё один российский крупный город, который угрожает мировой экологии, — Санкт-Петербург.





Ежегодно он выбрасывает 29,6 мегатонны углекислого газа. Северная столица на 79-й строчке.





Добавим, что сбором информации для составления рейтинга занимались учёные из Норвегии, Швеции, США и Японии. Всего в списке значатся 500 населённых пунктов.







