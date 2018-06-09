-У одного из мужчин пропала лодка. Он не стал обращаться в милицию, решив, что сам найдет вора. В краже заподозрил односельчанина. Тот утверждал, что не брал лодку. Тем не менее хозяин пропавшей лодки решил его наказать. Позвав на подмогу двоих друзей, он привязал на шею предполагаемому вору веревку и стал топить его в мелиоративном канале, - рассказали в УВД Брестского облисполкома.





Расправу остановил отец несчастного. Он вызвал милицию. Теперь все трое помещены в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы разбираются в ситуации.



