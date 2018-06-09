Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Национальный аэропорт Минск принял первый рейс авиакомпании Finnair из Хельсинки

Национальный аэропорт Минск и авиакомпании Finnair открыли круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минск прибыл первый рейс авиакомпании Finnair. Рейсы из Хельсинки будут отправляться дважды в неделю по вторникам и субботам в 9.45, а прибывать в Минск в 11.00. Обратный рейс - в 11.45 с прибытием в 13.00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Общее время в пути - 1 час 15 минут. Расписание составлено максимально удобно не только для тех пассажиров, кто решил посетить Хельсинки, но и для тех, кто путешествует дальше в Европу, Азию или Америку. 

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.
21:03 09/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё