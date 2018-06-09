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Ученые нашли способ предсказания точной даты рождения ребенка

Точную дату рождения ребенка можно предсказать по анализу крови.

Новый способ прогнозирования родов разработала международная команда ученых. Он базируется на фрагментах РНК матери, которые берутся из ее анализа крови. Они напрямую связаны с развитием ребенка, выяснили ученые. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. После ряда экспериментов точность прогноза с разбросом в две недели составила 45%. Предсказуемость ранней рождаемости (недоношенности) оказалась выше – 75%. 

Ученые отметили, что новый метод прогнозирования родов гораздо дешевле используемого в больницах сейчас. 

20:55 09/06/2018






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