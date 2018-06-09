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Минское ГАИ начнет наблюдать за водителями автобусов

В этом году за первых пять месяцев в Минске по вине водителей общественного транспорта произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В понедельник ГАИ начнет операцию «Автобус».

Основные нарушения со стороны водителей автобусов – превышение разрешенной скорости движения, проезд на красный свет, нарушение правил маневрирования и пользование мобильными телефоном во время езды, сказала «Интерфаксу» старшая инспектор Виктория Царук из отдела ГАИ Октябрьского РУВД столицы.

«В результате этих ДТП никто не погиб, но 11 человек получили травмы различной степени тяжести», – заявила Царук.

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте в столице с 11 по 20 июня пройдет комплекс профилактических акций под условным названием «Автобус». Гаишники будут явно и скрыто следить за автобусами, в том числе с помощью фото- и видеорегистраторов, а также выборочно проведут технический контроль транспортных средств.

17:45 09/06/2018






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