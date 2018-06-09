Пограничники: Георгиевская лента – символ борьбы с фашизмом

Ответ на обращение пришел из брестской пограничной части 2187. Ее командир Игорь Гутник считает, что эта лента называется «гвардейской», а в салоне автомобиля она появилась «в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, как символ солидарности всего прогрессивного человечества в борьбе с фашизмом», передает "Белсат"





Также начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского считает, что данная лента не имеет никакого отношения к событиям в Донецкой и Луганской области Украины. Из ответа не стало понятным, осталась ли георгиевская лента в служебном автомобиле белорусского армии.





Напомним, что оранжево-черную ленту, которую в России называют «георгиевской», начали избегать в Беларуси на государственном уровне через год после того, как она фактически стала символом российских оккупантов и пророссийских сепаратистов в Украине.





Непосредственно запрещать ее не стали, но предложили альтернативу: ленту цветов государственного флага с цветком яблони, которая должна символизировать май, когда одержали победу над фашистской Германией.





Статья 194 Правил дорожного движения Беларуси запрещает участие в дорожном движении транспортного средства с наклейками и объектами, который мешают обзору. К таким можно отнести ленты и любые флаги. Такого водителя могут привлечь к административной ответственности. Также подобные вещи запрещает делать статья 18:12 КоАП РБ.