Цементовоз перевернулся под Речицей

Во второй половине дня 8 июня на трассе граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин опрокинулся цементовоз. Инцидент произошел на 97 километре трассы, недалеко от Речицы.









Водитель не справился с управлением, цементовоз врезался в бетонное ограждение и от удара опрокинулся на бок, рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.





Лежащий на боку цементовоз перекрыл движение на одной из полос дороги. Какое-то количество цемента оказалось на асфальте. Люди в результате ДТП не пострадали, сообщают «Сильные новости»



