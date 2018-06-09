Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Цементовоз перевернулся под Речицей

Цемент разлился, люди не пострадали.

Во второй половине дня 8 июня на трассе граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин опрокинулся цементовоз. Инцидент произошел на 97 километре трассы, недалеко от Речицы.


Водитель не справился с управлением, цементовоз врезался в бетонное ограждение и от удара опрокинулся на бок, рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Лежащий на боку цементовоз перекрыл движение на одной из полос дороги. Какое-то количество цемента оказалось на асфальте. Люди в результате ДТП не пострадали, сообщают «Сильные новости».


17:34 09/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё