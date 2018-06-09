Цементовоз перевернулся под Речицей
Цемент разлился, люди не пострадали.
Во второй половине дня 8 июня на трассе граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин опрокинулся цементовоз. Инцидент произошел на 97 километре трассы, недалеко от Речицы.
Водитель не справился с управлением, цементовоз врезался в бетонное ограждение и от удара опрокинулся на бок, рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Лежащий на боку цементовоз перекрыл движение на одной из полос дороги. Какое-то количество цемента оказалось на асфальте. Люди в результате ДТП не пострадали, сообщают «Сильные новости».
17:34 09/06/2018
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