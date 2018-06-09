12 июня начинают принимать документы в первые классы: «В исполкоме сказали, что будут проверять, проживают ли дети по адресам, относящимся к гимназии»
В этом году отменили экзамены в пятые классы гимназий. Теперь чтобы гарантированно учиться в ней, надо поступить в ее первый класс. Потому в эти дни ажиотаж среди родителей связан с поступлением в первый класс гимназий. Туда дети попадают по прописке. Остальные туда смогут попасть лишь на свободные места.
«Комсомолка» отвечает на главные вопросы о зачислении — они касаются и гимназий и школ.
1. В какой школе или гимназии будет учиться ребенок?
Списки домов, закрепленных за гимназиями, есть на сайтах районных управлений образования — в первый класс дети попадают по этим спискам.
Когда они появились, в интернете поднялось обсуждение: почему за некоторыми гимназиями закреплен только один дом или почему дом, во дворе которого находится гимназия, закреплен за школой, расположенной гораздо дальше? Министр образования Игорь Карпенко в начале мая обещал пересмотреть закрепленные за школами и гимназиями дома. Некоторые родители стали искать выход: на форумах стало появляться больше объявлений «куплю регистрацию».
2. А если не попал в гимназический дом и не хочешь покупать регистрацию, в гимназии учиться не получится?
Есть возможность подать документы на свободные места, которые остаются после того, как зачислили всех детей по прописке. Правда, нельзя гарантировать, что места будут в любой школе. А если и будут, придется поспешить: очередь будет закрываться по мере поступления заявлений. Правда, срок приема заявлений до 28 августа, так что теоретически период ожидания может затянуться.
3. И что, никаких преимуществ ни у кого не будет?
Раньше после тех детей, кто относится по прописке, зачисляли детей сотрудников школ, преимущества были и у тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в школе. Останутся ли эти привилегии и в этом году, «Комсомолка» ждет ответа от Министерства образования. Но пока что в некоторых школах ситуация выглядит так, будто привилегий не будет.
— В этом году нам сказали, что свободных мест практически не осталось. Привилегий не будет ни у тех, чьи братья и сестры учатся в гимназии, ни у детей учителей, как было раньше, — рассказала «Комсомолке» мама двух школьников. — Мой старший сын оканчивает третий класс в гимназии, а младший в этом году идет в первый класс. Если младший попадет в школу, к которой мы относимся по прописке, то первоклассник и четвероклассник будут учиться за 6 километров друг от друга.
4. Будут ли в школе проверять, действительно ли вы живете по адресу регистрации?
— Мы готовили ребенка для поступления в гимназию, ходили на занятия по подготовке к школе. А когда оказалось, что зачисляют в этом году по месту жительства, ажиотаж вырос, — рассказывает отец минского школьника. — В школе так и говорят: многие купили регистрацию, свободных мест, на которые можно было бы подать заявление, скорее всего, не будет. В исполкоме сказали, что будут проверять, действительно ли дети проживают по этим адресам.
Минобразования пока на этот счет не высказалось. А в Комитете по образованию Мингорисполкома журналистам пояснили: вопросы о приеме детей с временной регистрацией по месту пребывания рассмотрят в индивидуальном порядке.
5. Когда и какие документы нести родителям первоклассников?
Подавать документы родители могут с 12 июня по 28 августа. Нужны паспорта родителей или опекунов, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопия, медицинская справка. В школе надо будет написать заявление.
17:04 09/06/2018
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