1. В какой школе или гимназии будет учиться ребенок?





Списки домов, закрепленных за гимназиями, есть на сайтах районных управлений образования — в первый класс дети попадают по этим спискам.





Когда они появились, в интернете поднялось обсуждение: почему за некоторыми гимназиями закреплен только один дом или почему дом, во дворе которого находится гимназия, закреплен за школой, расположенной гораздо дальше? Министр образования Игорь Карпенко в начале мая обещал пересмотреть закрепленные за школами и гимназиями дома. Некоторые родители стали искать выход: на форумах стало появляться больше объявлений «куплю регистрацию».





2. А если не попал в гимназический дом и не хочешь покупать регистрацию, в гимназии учиться не получится?





Есть возможность подать документы на свободные места, которые остаются после того, как зачислили всех детей по прописке. Правда, нельзя гарантировать, что места будут в любой школе. А если и будут, придется поспешить: очередь будет закрываться по мере поступления заявлений. Правда, срок приема заявлений до 28 августа, так что теоретически период ожидания может затянуться.









3. И что, никаких преимуществ ни у кого не будет?





Раньше после тех детей, кто относится по прописке, зачисляли детей сотрудников школ, преимущества были и у тех, чьи старшие братья и сестры уже учатся в школе. Останутся ли эти привилегии и в этом году, «Комсомолка» ждет ответа от Министерства образования. Но пока что в некоторых школах ситуация выглядит так, будто привилегий не будет.





— В этом году нам сказали, что свободных мест практически не осталось. Привилегий не будет ни у тех, чьи братья и сестры учатся в гимназии, ни у детей учителей, как было раньше, — рассказала «Комсомолке» мама двух школьников. — Мой старший сын оканчивает третий класс в гимназии, а младший в этом году идет в первый класс. Если младший попадет в школу, к которой мы относимся по прописке, то первоклассник и четвероклассник будут учиться за 6 километров друг от друга.





4. Будут ли в школе проверять, действительно ли вы живете по адресу регистрации?





— Мы готовили ребенка для поступления в гимназию, ходили на занятия по подготовке к школе. А когда оказалось, что зачисляют в этом году по месту жительства, ажиотаж вырос, — рассказывает отец минского школьника. — В школе так и говорят: многие купили регистрацию, свободных мест, на которые можно было бы подать заявление, скорее всего, не будет. В исполкоме сказали, что будут проверять, действительно ли дети проживают по этим адресам.





Минобразования пока на этот счет не высказалось. А в Комитете по образованию Мингорисполкома журналистам пояснили: вопросы о приеме детей с временной регистрацией по месту пребывания рассмотрят в индивидуальном порядке.





5. Когда и какие документы нести родителям первоклассников?





Подавать документы родители могут с 12 июня по 28 августа. Нужны паспорта родителей или опекунов, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопия, медицинская справка. В школе надо будет написать заявление.