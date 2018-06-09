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В Беларуси начали «сыпаться» старые мосты

По всей стране можно насчитать десятки аварийных конструкций.

Светлогорский мост по улице Свердлова ремонтируют уже месяц. Из-за ремонтных работ для владельцев автомобилей дорога продлилась приблизительно на 20 минут. А вот пенсионеры, у которых рядом дачи, вынуждены ходить прямо по железной дороге, пишет сайт телеканала «Белсат».

Всего в Светлогорске четыре моста. Нуждается в ремонте еще один, находящийся на улице Шоссейной. Предприятие Светоч, которое опекуется мостом, просит жителей города войти в положение:


- Аварийное состояние моста. Были проведены исследования. Облисполком выделил средства на ремонт. Начаты работы.

Есть и критики, которые считают, что такого положения дел можно было избежать:

- Власти должны были подумать о людях, перед тем, как закрывать мост. Подумать, как люди будут добираться до своих дач, - cчитает правозащитник Елена Маслюкова.

Мост через Сож в Гомеле, через Днепр в Речице и знаменитый мост через Припять - список аварийных мостов можно продолжать и продолжать. Это десятки аварийных конструкций. Cтарые мосты, как домино, начали сыпаться в начале этого года.

11:40 09/06/2018






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