В Беларуси начали «сыпаться» старые мосты

Всего в Светлогорске четыре моста. Нуждается в ремонте еще один, находящийся на улице Шоссейной. Предприятие Светоч, которое опекуется мостом, просит жителей города войти в положение:

- Аварийное состояние моста. Были проведены исследования. Облисполком выделил средства на ремонт. Начаты работы.





Есть и критики, которые считают, что такого положения дел можно было избежать:





- Власти должны были подумать о людях, перед тем, как закрывать мост. Подумать, как люди будут добираться до своих дач, - cчитает правозащитник Елена Маслюкова.





Мост через Сож в Гомеле, через Днепр в Речице и знаменитый мост через Припять - список аварийных мостов можно продолжать и продолжать. Это десятки аварийных конструкций. Cтарые мосты, как домино, начали сыпаться в начале этого года.