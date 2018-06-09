Запрещено посещение лесов в 72 регионах страны
Причина — сложное пожароопасное положение.
Полностью под запрет попали Брестская, Гомельская и Гродненская области, а Минская, Витебская и Могилевская — только частично, информирует пресс-служба Министерства лесного хозяйства.
Граждан предупреждают, что на время запрета в лесах нельзя отдыхать, гулять, там нельзя проезжать на транспорте (за исключением служебного). Нарушителей могут оштрафовать. Интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов по Беларуси см. здесь.
11:03 09/06/2018
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