В Беларуси расширили список зон, где лучше не купаться

Специалисты провели лабораторные исследования 747 проб воды. 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 30 по микробиологическим показателям — 4%, 16 по санитарно-химическим — 2,1%.





На прошлой неделе специалисты ограничили купание в восьми зонах отдыха. Теперь к этому списку добавилось несколько новых площадок. Сейчас купание ограничено в 14 зонах, запрещено — в одной.





Ограничено купание детей





Брестская область:





пляж «Центральный», правый берег р. Мухавец, г. Брест;

пляж «Центральный», левый берег р. Мухавец, г. Брест;

пляж оз. Меднянское, д. Медно, Брестский район;

зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье, Брестский район;

пляж санатория «Надзея», р. Мухавец, Жабинковский район;

Гомельская область:





пляж «Каскад-1», Центральный район, г. Гомель;

пляж «Каскад-2», Центральный район, г. Гомель;

пляж «Волотовский», Центральный район, г. Гомель;

пляж «Прудковский», Центральный район, г. Гомель;

пляж «Западный», Советский район, г. Гомель.









Ограничено купание детей и взрослых





Могилевская область:





зона рекреации на р. Днепр, г. Могилев;

зона рекреации на Гребеневском озере, г. Могилев;

пляж на р. Днепр, д. Полыковичи, Могилевский район;

пляж на Вильчицком водохранилище, д. Вильчицы, Могилевский район.





Запрещено купание:





пляж городского парка г. Жабинка.







