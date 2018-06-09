В Беларуси расширили список зон, где лучше не купаться
Санитарно-эпидемиологическая служба во время подготовки к купальному сезону обследовала зоны отдыха по всей Беларуси. В итоге купание ограничено или запрещено в общей сложности в 15 местах, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты провели лабораторные исследования 747 проб воды. 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 30 по микробиологическим показателям — 4%, 16 по санитарно-химическим — 2,1%.
На прошлой неделе специалисты ограничили купание в восьми зонах отдыха. Теперь к этому списку добавилось несколько новых площадок. Сейчас купание ограничено в 14 зонах, запрещено — в одной.
Ограничено купание детей
Брестская область:
пляж «Центральный», правый берег р. Мухавец, г. Брест;
пляж «Центральный», левый берег р. Мухавец, г. Брест;
пляж оз. Меднянское, д. Медно, Брестский район;
зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье, Брестский район;
пляж санатория «Надзея», р. Мухавец, Жабинковский район;
Гомельская область:
пляж «Каскад-1», Центральный район, г. Гомель;
пляж «Каскад-2», Центральный район, г. Гомель;
пляж «Волотовский», Центральный район, г. Гомель;
пляж «Прудковский», Центральный район, г. Гомель;
пляж «Западный», Советский район, г. Гомель.
Ограничено купание детей и взрослых
Могилевская область:
зона рекреации на р. Днепр, г. Могилев;
зона рекреации на Гребеневском озере, г. Могилев;
пляж на р. Днепр, д. Полыковичи, Могилевский район;
пляж на Вильчицком водохранилище, д. Вильчицы, Могилевский район.
Запрещено купание:
пляж городского парка г. Жабинка.
Источник: TUT.BY
09:40 09/06/2018
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