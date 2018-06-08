СК пытается замять дело об изнасиловании в могилевском РОВД





Стас и его жена сразу обратились в прокуратуру, требуя наказать виновных. В это же время в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за то, что он сломал стол, когда ударил по нему ногой, находясь под влиянием эмоций, вызванных действиями участковых, пишет protivpytok.org





Стас больше четырех месяцев жил в состоянии неопределенности, посещал многочисленные следственные мероприятия по «делу о столе», удивлялся «демонстративно незаметному» течению проверки по действиям своих мучителей, прошел по собственной инициативе тест на полиграфе, потому что был уверен в своих словах и не оставлял надежду на наказание виновных.





Но в конце мая Стас получил из Следственного комитета долгожданный ответ. Вот только ответ – это копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанная проводившим проверку майором юстиции Стариковым П.Н.





При изучении постановления, первое, что бросается в глаза, это подача показаний участковых Нестерука и Кутковича, которые, по сути, представляют собой невычитанный рерайт показаний друг друга. Здесь встречается очень много идентичных или практически идентичных фраз и выражений, словно следователь взял показания у одного участкового, скопировал их, изменил фамилии, подобрал синонимы к некоторым словам, убрал несоответствия, а то, что получилось, назвал показаниями второго участкового.





Например, при описании показаний Кутковича следователь пишет: «Ни он, ни Нестерук М.С. ударов Иванову С.С. не наносили, телесные повреждения ему не причиняли, насильственные действия с использованием палки резиновой в отношении Иванова С.С. (фамилия изменена по просьбе Стаса) не совершали, видеозаписи на свои мобильные телефоны не производили».





Через полторы страницы текста, уже при описании показаний Нестерука, следователь Стариков повторит это же предложение слово в слово, лишь перефразировав последнюю фразу: «Ни он, ни Нестерук М.С. ударов Иванову С.С. не наносили, телесные повреждения не причиняли, насильственные действия с использованием палки резиновой в отношении Иванова С.С. не совершали. Происходившие события на камеры своих мобильных телефонов он и Нестерук М.С. не фиксировали».





Очевидно, что следователь просто скопировал объяснения Кутковича и сделал на их основе объяснения Нестерука, но в спешке забыл изменить во втором случае фамилию «Нестерук М.С» на «Куткович П.В.». Или это Нестерук, давая показания, говорил о себе в третьем лице?





Майор юстиции Стариков отказал в возбуждении уголовного в отношении сотрудников Ленинского РОВД г. Могилева Нестерука и Кутковича, ссылаясь на следующие аргументы:





Аргумент первый – на куртке и спортивных брюках Стаса наличие крови и слюны не установлено. Куртка и брюки были изъяты на экспертизу только 15 марта 2018 года. Стас был задержан и пострадал 30 декабря 2017 года, в прокуратуру он обратился 4 января. С момента истязания до дня экспертизы прошло 76 дней. За это время одежда была неоднократно постирана и поглажена самим парнем и явно не сохранила никаких биологических следов.





Ошибка Стаса в том, что он не сохранил вещи в том виде, какие они были после событий. Но многие ли из нас готовы сложить в пакет зимнюю куртку, когда на улице минусовая температура, у вас маленький ребенок и жена в декретном отпуске, а средств на срочную покупку новой куртки, чтобы сохранить следы на старой для экспертизы, которую никто не спешит проводить, просто нет?





Аргумент второй – на поверхности резиновых палок биологического материала Стаса не обнаружено. Резиновые дубинки были изъяты на экспертизу у Нестерука и Кутковича 14 марта 2018 года. До этого, в течение 75 дней, они находились в пользовании сотрудников. Было бы странно, если бы на поверхности дубинок нашлись какие бы то ни было следы.





Кроме того, для совершения этих действий, на дубинку был надет презерватив, назначение которого предполагает предотвращение попадания биологических жидкостей. Как же что-то могло оказаться/остаться на дубинке через 2,5 месяца?





Напоминаем, Стас по собственной инициативе прошел исследование на полиграфе. Нестерук и Куткович от прохождения полиграфа отказались. Результаты исследования Стасу узнать не удалось – тест на полиграфе был проведен будто бы для «внутреннего расследования».





Видимо поэтому, следователь «забыл» упомянуть факт исследования на полиграфе в многостраничном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Или в Могилевском УСК принято использовать только те аргументы, которые подтверждают выбранную следователем позицию, и элегантно «не замечать» все, что ей противоречит?





В итоге, майор юстиции Стариков приходит к выводу, что заявление Стаса о совершении в отношении него сотрудниками органов внутренних дел преступления следует расценивать, как стремление Стаса избежать уголовной ответственности за совершение противоправных действий в отношении указанных сотрудников при выполнении ими своих служебных обязанностей.





Только вот уголовное дело в отношении Стаса возбуждено за сломанный стол, а по столу Стас ударил уже после того, как все произошло. В момент поломки стола в опорном пункте находились близкие Стаса, которым он на тот момент уже успел рассказать о пытках с использованием дубинки.





Неужели Стас наделен даром предвидения и оболгал сотрудников, придумав себе изощренное наказание, рассказал об этом близким, чтобы избежать ответственности за то, чего в тот момент еще даже не совершил? Или у следователя проблемы с построением причинно-следственных связей или Стасу самое место в «Битве экстрасенсов».





А если серьезно, то все происходящее напоминает средневековый фарс, когда рука руку моет, когда система становится неуязвимой, потому что любые ошибки мгновенно скрываются теми, кто должен их выявлять и незамедлительно исправлять.





Возможности доказать свою правоту, если вы пострадали от рук сотрудников правоохранительных органов, а следственный комитет не хочет вам помогать, практически нет.





И в этом нет ничего удивительного, пока система построена так, что сотрудники Следственного комитета по факту проводят проверки по действиям своих же коллег, с которыми регулярно общаются, возможно, дружат, вместе ездят на рыбалку или посещают курсы кройки и шитья. И, по объективным причинам, коллега будет гораздо ближе следователю, чем какой-то ранее судимый Стас с его жалобами и обвинениями.





Сейчас Стас собирается ознакомиться с материалами проверки, на основании которых следствие пришло к выводу, что парень оболгал сотрудников, чтобы избежать уголовной ответственности за сломанный стол.