В Польше школьный автобус попал под фуру - пострадало более 40 детей

Известно, что ученики 7-го класса варшавской гимназии возвращались с экскурсии.





По последним данным, в ДТП пострадали 48 человек, в том числе 43 школьника. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.





Раненых эвакуировали вертолеты. Фотографии с места происшествия опубликовало информационное агентство Reuters.



