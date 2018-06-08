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В Польше школьный автобус попал под фуру - пострадало более 40 детей

В Польше на автодороге между Варшавой и Закопане школьный автобус попал под фуру.
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Известно, что ученики 7-го класса варшавской гимназии возвращались с экскурсии. 

По последним данным, в ДТП пострадали 48 человек, в том числе 43 школьника. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. 

Раненых эвакуировали вертолеты. Фотографии с места происшествия опубликовало информационное агентство Reuters.

Что стало причиной лобового столкновения автобуса и грузовика, пока неизвестно, передает Еврорадио.

20:16 08/06/2018






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