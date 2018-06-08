Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Мать убитой в Слуцке двухлетней девочки лишили родительских прав на четверых детей

Братья и сестры убитой двухлетней девочки отправятся в интернат. Соответствующее решение 7 июня принял суд Слуцкого района.

На лишении родительских прав 26-летней жительницы Слуцка и отправке детей в интернат настаивал отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома. Сама же подсудимая с решением суда не согласна и собирается его обжаловать.

Напомним, в ночь с 29 на 30 января в Слуцке со следами побоев нашли 2-летнюю девочку. Спасти ее не удалось. Матери ребенка 26 лет. У женщины, помимо убитой малышки, было еще четверо детей. Старшему мальчику семь лет, остальным — шесть, пять, три года. 

Обвинение в убийстве с особой жестокостью двухлетней девочки предъявлено сожителю матери погибшей, пишет tut.by

19:24 08/06/2018






Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё