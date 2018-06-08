На лишении родительских прав 26-летней жительницы Слуцка и отправке детей в интернат настаивал отдел образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома. Сама же подсудимая с решением суда не согласна и собирается его обжаловать.





Напомним, в ночь с 29 на 30 января в Слуцке со следами побоев нашли 2-летнюю девочку. Спасти ее не удалось. Матери ребенка 26 лет. У женщины, помимо убитой малышки, было еще четверо детей. Старшему мальчику семь лет, остальным — шесть, пять, три года.



