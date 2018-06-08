33-летняя сестра королевы Нидерландов покончила с собой

По данным телеканала, речь идет о самоубийстве. Сестра королевы была найдена мертвой в своей столичной квартире. Известно, что она страдала от депрессии. Королева Максима уже заявила, что "шокирована и крайне опечалена" данным известием.





В связи с кончиной сестры Максима не будет присутствовать на ряде публичных мероприятий: она отказалась сопровождать короля Виллем-Александера во время государственного визита в Латвию, Литву и Эстонию с 11 по 15 июня.





Инес была младшей сестрой королевы, у них разница в 13 лет. Младшая сестра страдала анорексией, а в 2012 году проходила лечение в психиатрической клинике. На свадьбе королевы она была одной из подружек невесты. Инес также была крестной матерью принцессы Нидерландов Арианы.





У королевы Максимы остались два родных младших брата, Мартин и Хуан, а также три старшие единокровные сестры от предыдущего брака отца Хорхе Соррегьеты. Он был министром сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Хорхе Виделы.





Будущий король Виллем-Александер и аргентинка Максима Соррегьета Серрути познакомилась в 1999 году в Испании на Севильской ярмарке, передает ТАСС



