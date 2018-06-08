



44-летний минчанин привлекался к уголовной ответственности по четырем статьям УК: ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 1 ст. 427 (служебный подлог), ст. 242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст. 423 (неисполнение приговора, решения или иного судебного акта). Правда, не все они нашли отражение в приговорах.





Первый обвинительный вердикт отчасти связан с Натальей Мариновой, которая после возведения жилого дома для работников культуры, в том числе и для сотрудников Белтерадиокомпании по адресу ул. Балтийская, 2, заключила с мужем контракт с назначением его на должность председателя правления ЖСПК-695.









Однако он доверия супруги и дольщиков не оправдал -- совершил хищение средств кооператива на общую сумму более 27 млн. неденоминированных рублей. Ущерб был полностью возмещен, что существенно отразилось на размере наказания.





28 ноября 2017 года суд Ленинского района Минска признал бывшего председателя правления ЖСПК-695 Андрея Маринова виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (так называемая «химия») со штрафом в 400 базовых величин (9200 рублей).





Также он был лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 3 года.





28 марта 2018 года суд Ленинского района вынес Маринову очередной приговор. На этот раз его признали виновным в совершении преступлений по ст. 242 УК и по ч. 1 ст. 427 УК.





За уклонение от погашения по вступившему в силу судебного постановления кредиторской задолженности в крупном размере и подделку документов из корыстной заинтересованности минчанин получил 1 и 1,5 года все той же «химии» соответственно.





Этот эпизод деятельности Маринова был связан с его бизнесом по производству туалетной бумаги. В 2014 году на его предложение поучаствовать в совместном проекте откликнулся владелец могилевский фирмы «НоваИнтел» Владимир Новак, который перевел на счет фирмы Маринова «Лайкс Экспорт» более 54 млн. неденоминированных рублей. На этом совместный бизнес и закончился.





После долгих разбирательств, стороны пошли на мировую, обратились к медиатору и заключили соглашение, согласно которому Маринов обязался вернуть деньги своему партнеру. Обязательства свои не выполнил. К спору привлекли Экономический суд Минска, который вынес решение в пользу «НоваИнтел», однако решение суда, несмотря на несколько приказных производств, должник так и не выполнил.





Более того, когда судебный исполнитель пришел арестовывать оборудование, то оказалось что оно уже не принадлежит Маринову – он его якобы продал фирме своей тети. А через некоторое время оборудование вновь вернулось в собственность Маринова.





Следствие и гособвинение усмотрели в этом фиктивную сделку с целью уклонения от выплаты по долгу: Маринов умышленно скрыл имущество, которое могло быть конфисковано по решению суда. Сам он и его адвокат в суде второй инстанции пытались доказать, что сделка с тетей была законной и в апелляционных жалобах наставали на полной невиновности обвиняемого.





Представитель прокуратуры в свою очередь просил исключить из приговора ст. 427 (служебный подлог), не потому что Маринов не виновен, а в связи с истекшим сроком давности привлечения его к уголовной ответственности, в данном случае это 2 года.





Коллегия Минского горсуда в этой части с прокурором согласилась, но не оправдала надежд Маринова на полное оправдание, оставив его апелляционную жалобу без удовлетворения.





Таким образом и второй приговор вступил в законную силу. Всего же Маринов обязан отбыть 2,5 года в одном из 29 белорусских учреждений открытого типа и заплатить в казну 400 базовых штрафа.





При этом отбытие наказания гражданский долг с него не спишет. По словам обманутого им Владимира Новака, ныне осужденный должен ему порядка 20 тыс. рублей.





При этом долг растет: за прошедшие месяцы в виде процентов за пользование чужими деньгами уже «накапало» 1600 рублей, что зафиксировали судебные исполнители. Плюс ко всему, суд его отлучил от бизнеса: после отбытия наказания ему 3 года запрещено заниматься такого рода деятельностью.





В общем и себя наказал, и семью… Какой позор!