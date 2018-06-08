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В Витебске "заминировали" отделение Беларусбанка

По сведениям vkurier.by, между 10 и 11 часами сегодня в отделении Беларусбанка по улице Фрунзе (напротив медуниверситета) из здания вывели всех клиентов. Причиной послужило подозрение на то, что здание заминировано.

Как рассказала изданию очевидец событий, она стояла в очереди, когда в зал зашли несколько сотрудников в форме и попросили покинуть помещение. Людям пришлось прождать на улице около часа, пока проводили проверку. Нашли или не нашли что-нибудь в банке, людям не сообщили.

Ожидающих направили в другое отделение банка.

16:59 08/06/2018






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